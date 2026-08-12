В уряді Польщі визнали внесок біженців з України: якби всі українці не пішли на роботу - польська економіка зупинилася б

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик наголосив на внеску українців у функціонуванні польської економіки.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

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Польська економіка зупинилася б

Так, за словами Дущика, в багатьох випадках відсутність українців була б відчутною.

"Якби не було громадян України, ми чекали б на автобус 10 хвилин, а не 5. Тому що саме вони заповнюють брак робочої сили на польському ринку праці. Тому певна частина польської економіки залежить від військових біженців з України. Загалом українців, які проживають у Польщі, і ми мусимо це дедалі частіше повторювати, бо одного дня – якби така ситуація трапилася – коли всі українці домовилися б і не пішли на роботу, польська економіка зупинилася б", – сказав він.

Він також розкритикував ідею партії "Право і справедливість" ("ПіС") щодо депортації безробітних чоловіків з України призовного віку.

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"Насправді ті, хто не працює в Польщі, – це люди, які доглядають за своїми дітьми з інвалідністю, або поранені на фронті, які проходять реабілітацію в Польщі", – сказав він.

Повернення в Україну

Щодо того, чи почнуть біженці повертатися в Україну після закінчення війни, Дущик відповів, що "це процес, який ми спостерігали в інших країнах, і його дуже легко передбачити".

"Буває, що ті, хто заявляє "я залишаюся", – виїжджають, бо щось трапляється. А ті, хто каже: "Я виїду, щойно закінчиться війна", – залишаються. Звісно, ці тенденції змінюються щомісяця, оскільки корені, які вони пускають у суспільстві, яке приймає, в цьому випадку польському, стають дедалі глибшими. Якщо хтось віддав своїх дітей до школи, вони вивчають польську мову, якщо людина працює на ринку праці, то ймовірність того, що вона повернеться до України без сильного стимулу до повернення, є практично дуже низькою", – зауважив він.

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Також Дущик додав, що "слід порівняти ситуацію країни ЄС, з усіма її перевагами – Польщі - та водночас України, яка переживає велику кризу – навіть після закінчення війни".

"На мою думку, ймовірність того, що багато українців повернуться додому, є невеликою", – сказав він.