У Польщі хочуть повернути безкоштовне житло та медичне страхування частині українців

У Польщі пропонують повернути право на безкоштовне проживання та медичне страхування ще кільком категоріям українців. Йдеться, зокрема, про матерів, які самостійно виховують дітей, малозабезпечених пенсіонерів та членів їхніх родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Money.pl, відповідний законопроєкт зареєстрували у польському Сеймі.

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Хто з українців зможе отримати пільги

Ініціативу підготувала партія "Лівиця", яка входить до урядової коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска.

До переліку вразливих груп пропонують додати матерів, які самостійно виховують дітей. Умовою буде відсутність шлюбу або проживання партнера за межами Польщі.

Також право на підтримку хочуть надати пенсіонерам, які отримують менш як половину мінімальної пенсії – не більше 940 злотих на місяць. Пільги пропонують поширити й на членів сімей людей, які належать до цих категорій.

Окремо законопроєкт передбачає право таких українців на медичне страхування та безкоштовний доступ до польської системи охорони здоров’я незалежно від того, чи проживають вони у центрах колективного розміщення.

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Скільки коштуватиме розширення допомоги

За оцінками авторів документа, на розширення програми проживання знадобиться близько 18 млн злотих додаткового фінансування. Ще приблизно 80 млн злотих необхідно передбачити на медичну допомогу.

Очікується, що новими можливостями зможуть скористатися кілька тисяч людей.

Розгляд законопроєкту в Сеймі запланований на вересень.

Міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Агнєшка Дзєм’янович-Бонк заявила, що розраховує на підтримку документа партнерами по урядовій коаліції. Вона наголосила, що ініціатива, серед іншого, стосується допомоги дітям та сім’ям українських військових.

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