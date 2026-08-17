Сексуальная эксплуатация 7-летней девочки: подозрение предъявлено мужчине, которому мать передавала ребёнка

Под процессуальным руководством прокуроров Черниговской областной прокуратуры было предъявлено подозрение 52-летнему мужчине, который, по данным следствия, в 2024 году по договоренности с матерью 7-летней девочки получал ребенка для сексуальной эксплуатации. Самой женщине ранее уже было предъявлено подозрение в передаче малолетней дочери с этой целью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Зафиксировано два эпизода совершения в отношении ребенка действий сексуального характера. В одном случае мужчина вместе с матерью и девочкой поехал в лес, где малолетнюю принуждали к сексуальным действиям.

В другой раз мать передала ему дочь в обмен на продукты питания. После этого мужчина отвез ребёнка на озеро, где совершил в отношении неё сексуальное насилие.

Мужчине инкриминируют торговлю малолетним лицом с целью его эксплуатации, а также повторное совершение в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, действий сексуального характера. В настоящее время он находится под стражей.

33-летняя мать девочки также находится под стражей. В отношении неё расследуются факты торговли детьми, сексуального насилия и изготовления детской порнографии. Трое ее детей изъяты и помещены в патронатную семью.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела в июне этого года подозреваемый мужчина уже был приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование другого ребенка. Прокурор обжалует приговор и настаивает на назначении пожизненного лишения свободы.

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