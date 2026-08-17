Сексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: підозру отримав чоловік, якому мати передавала дитину

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному чоловіку, який, за даними слідства, у 2024 році за домовленістю з матір’ю 7-річної дівчинки отримував дитину для сексуальної експлуатації. Самій жінці раніше вже повідомили про підозру за передачу малолітньої доньки з цією метою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Задокументувало два епізоди вчинення щодо дитини дій сексуального характеру. В одному випадку чоловік разом із матір’ю та дівчинкою поїхав до лісу, де малолітню примушували до сексуальних дій.

Іншого разу мати передала йому доньку в обмін на продукти харчування. Після цього чоловік повіз дитину на озеро, де вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Чоловіку інкримінують торгівлю малолітньою особою з метою її експлуатації, а також повторне вчинення щодо дитини, яка не досягла 14 років, дій сексуального характеру. Наразі він перебуває під вартою.

33-річна мати дівчинки також перебуває під вартою. Щодо неї розслідують факти торгівлі дітьми, сексуального насильства та виготовлення дитячої порнографії. Трьох її дітей вилучено та влаштовано до патронатної родини.

Крім того, в іншому кримінальному провадженні у червні цього року підозрюваного чоловіка вже засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування іншої дитини. Прокурор оскаржує вирок і наполягає на призначенні довічного позбавлення волі.

Читайте: Брала гроші за "евакуацію" зниклих воїнів: псевдоволонтерку засудили до 3 років в’язниці