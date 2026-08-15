Брала гроші за "евакуацію" зниклих воїнів: псевдоволонтерку засудили до 3 років в’язниці
Засуджено псевдоволонтерку, яка виманювала гроші за "евакуацію" зниклих безвісти військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Ошукала 5 родичів військових
Як зазначається, прокурори у суді довели, що з листопада 2025 року до січня 2026 року жінка ошукала п’ятьох родичок військовослужбовців, які розшукували своїх близьких.
Вона створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, знаходила публікації родин зниклих безвісти військових і виходила з ними на зв’язок, представляючись волонтеркою.
"Жінка повідомляла родичам, що їхніх близьких нібито знайшли живими, але вони перебувають у важкому стані й потребують термінової евакуації із "сірої зони". За організацію такої "евакуації" просила переказати гроші.
Щоб переконати потерпілих у правдивості своїх слів, псевдоволонтерка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
Після отримання коштів вона вигадувала нові обставини. Зокрема, повідомляла, що грошей для евакуації недостатньо, та переконувала родичів робити нові перекази.
Скільки коштів виманила шахрайка?
У такий спосіб жінка заволоділа понад 75 тис. грн п’ятьох потерпілих.
Що вирішив суд?
За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Чернівці 42-річну місцеву жительку визнано винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни (ч. 4 ст. 190 КК України).
Їй призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.
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