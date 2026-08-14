Продавали квартири, що вже мали власників: у Києві викрито схему зі збитками на 175 млн грн, - Кравченко. ВIДЕО

Масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську викрили у Києві.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради.

"Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.



На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень", - йдеться в повідомленні.

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Проте учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало, зауважив Кравченко.

"Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.



За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.



Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим", - зазначив генпрокурор.

Загальна сума встановлених збитків - понад 175 млн грн.

Отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.

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Підозри

Наразі повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам.

Їхні дії кваліфікують як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Водночас слідство перевіряє інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюють повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів.

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