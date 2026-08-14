Продавали квартиры, у которых уже были владельцы: в Киеве раскрыта схема с убытками на 175 млн грн, - Кравченко. ВИДЕО

В Киеве раскрыли масштабную схему мошенничества с недвижимостью в новостройке на Печерске.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, схему организовал бывший депутат Днепровского городского совета.

"Он приобрел корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре столицы, в частности жилой комплекс на Печерске.



На тот момент большинство квартир в доме уже были проданы инвесторам. Имущественные права на еще 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины. Свободной оставалась лишь часть помещений", — говорится в сообщении.

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Однако участники схемы распоряжались всем домом, как будто предыдущих владельцев не существовало, отметил Кравченко.

"Чтобы продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. Таким образом 50 квартир отчуждили в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 млн грн.



По аналогичной схеме повторно продали еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жилье, но впоследствии те же самые квадратные метры оформили на других покупателей.



Чтобы дополнительно затруднить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А спроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным", — отметил генпрокурор.

Общая сумма установленного ущерба — более 175 млн грн.

Полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия, вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.

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Подозрения

На данный момент о подозрении сообщено девяти лицам: организатору и восьми сообщникам.

Их действия квалифицируются как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

В то же время следствие проверяет информацию о других возможных двойных продажах, устанавливает полное количество потерпевших и движение незаконно полученных средств.

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