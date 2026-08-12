Более 1,5 млрд грн из уголовных дел было направлено на нужды Сил обороны, - Кравченко

За семь месяцев 2026 года прокуратура передала для нужд Вооруженных сил Украины и других подразделений Сил обороны средства и имущество на сумму свыше 1,5 млрд грн. Среди переданного - 820 млн грн денежных средств, 535 млн грн имущества, 116 млн грн оружия и автомобильная техника.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Спасибо, что живы - я всегда говорю эти слова нашим защитникам и защитницам. Но наша благодарность не ограничивается словами. Она подкрепляется конкретными действиями и конкретной помощью", - сообщил генеральный прокурор.

За семь месяцев 2026 года прокуратура передала на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны средств и имущества на сумму более 1,5 млрд грн.

Что именно передала прокуратура ВСУ:

820 млн грн - средствами,

535 млн грн - необходимым имуществом,

116 млн грн - оружием,

85 млн грн - автомобильной и мототехникой,

еще 3,1 млн грн - горюче-смазочными материалами.

Как подчеркнул Кравченко, это не просто цифры в статистике уголовных производств. Это ресурсы, которые сегодня помогают нашим военным выполнять боевые задачи, обеспечивают мобильность подразделений и покрывают их конкретные потребности.

Откуда были взяты средства и имущество

"Средства и имущество, арестованные в рамках уголовных производств, а также переданные подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании вины и добровольно уплаченные в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства с целью учета в качестве смягчающего обстоятельства, уже работают на оборону государства", - рассказал Кравченко.

Как подчеркнул генеральный прокурор, поддержка ВСУ и других подразделений Сил обороны остается одним из приоритетов прокуратуры. Мы и в дальнейшем будем использовать все предусмотренные законом возможности, чтобы направлять ресурсы туда, где они сегодня нужны больше всего - на защиту Украины.