Понад 1,5 млрд грн із кримінальних проваджень спрямували на потреби Сил оборони, - Кравченко
За сім місяців 2026 року прокуратура передала на потреби Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони кошти й майно на понад 1,5 млрд грн. Серед переданого — 820 млн грн коштів, 535 млн грн майна, 116 млн грн зброї та автомобільна техніка.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую, що живий, завжди говорю ці слова нашим захисникам і захисницям. Але наша вдячність не лише у словах. Вона підкріплюється конкретними діями і конкретною допомогою", - повідомив Генпрокурор.
За сім місяців 2026 року прокуратура передала на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони коштів і майна на понад 1,5 млрд грн.
Що саме передала прокуратура на ЗСУ:
- 820 млн грн – коштами.
- 535 млн грн – необхідним майном.
- 116 млн грн – зброєю.
- 85 млн грн – автомобільною та мототехнікою.
- Ще 3,1 млн грн – паливно-мастильними матеріалами.
Як наголосив Кравченко, це не просто цифри у статистиці кримінальних проваджень. Це ресурси, які сьогодні допомагають нашим військовим виконувати бойові завдання, забезпечують мобільність підрозділів та закривають їхні конкретні потреби.
Де взяли кошти та майно
"Кошти та майно, арештовані у межах кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними й обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості, та добровільно сплачені під час досудового розслідування та судового розгляду з метою врахування в якості обставини, що помʼякшує покарання, вже працюють на оборону держави", - розповів Кравченко.
Як наголосив Генпрокурор, підтримка ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони залишається одним із пріоритетів прокуратури. Ми і надалі використовуватимемо всі передбачені законом можливості, щоб спрямовувати ресурси туди, де вони сьогодні потрібні найбільше – на захист України.
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