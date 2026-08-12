Понад 1,5 млрд грн із кримінальних проваджень спрямували на потреби Сил оборони, - Кравченко

За сім місяців 2026 року прокуратура передала на потреби Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони кошти й майно на понад 1,5 млрд грн. Серед переданого — 820 млн грн коштів, 535 млн грн майна, 116 млн грн зброї та автомобільна техніка.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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"Дякую, що живий, завжди говорю ці слова нашим захисникам і захисницям. Але наша вдячність не лише у словах. Вона підкріплюється конкретними діями і конкретною допомогою", - повідомив Генпрокурор.

За сім місяців 2026 року прокуратура передала на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони коштів і майна на понад 1,5 млрд грн.

Що саме передала прокуратура на ЗСУ:

820 млн грн – коштами.

535 млн грн – необхідним майном.

116 млн грн – зброєю.

85 млн грн – автомобільною та мототехнікою.

Ще 3,1 млн грн – паливно-мастильними матеріалами.

Як наголосив Кравченко, це не просто цифри у статистиці кримінальних проваджень. Це ресурси, які сьогодні допомагають нашим військовим виконувати бойові завдання, забезпечують мобільність підрозділів та закривають їхні конкретні потреби.

Де взяли кошти та майно

"Кошти та майно, арештовані у межах кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними й обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості, та добровільно сплачені під час досудового розслідування та судового розгляду з метою врахування в якості обставини, що помʼякшує покарання, вже працюють на оборону держави", - розповів Кравченко.

Як наголосив Генпрокурор, підтримка ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони залишається одним із пріоритетів прокуратури. Ми і надалі використовуватимемо всі передбачені законом можливості, щоб спрямовувати ресурси туди, де вони сьогодні потрібні найбільше – на захист України.