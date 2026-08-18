Очередное судилище в РФ: 61-летний украинец получил более 5 лет тюрьмы за якобы участие в "Азове"
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 61-летнего жителя Донецкой области Андрея Гулака к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за якобы службу в полку "Азов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.
Приговор российского суда
По данным издания, Гулака приговорили по делу об участии в террористической группировке. В суде заявили, что обвинение мужчине предъявили из-за его службы в "Азове", который в России признан террористической организацией.
Других подробностей обвинения в ростовском суде не привели.
Гулак родился в селе Приморское Донецкой области. До того, как его задержали, проживал в селе Урзуф в Мариупольском районе.
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