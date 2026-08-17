Оккупанты приговорили жителя Старобельска к 16 годам колонии за якобы шпионаж в пользу Украины
Оккупационный "Верховный суд ЛНР" приговорил жителя захваченного Старобельска Луганской области к 16 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Оккупанты обвинили мужчину в сборе данных о войсках РФ
Российская сторона называет осужденного "гражданином Украины Д.". По версии оккупантов, в 2022 году он якобы собирал в Старобельске и его окрестностях информацию о расположении российских военных и военной техники.
Других подробностей дела, в частности об обстоятельствах задержания мужчины и доказательствах, на которых основаны обвинения, в сообщении не приводится.
Первые 4,5 года мужчину будут содержать в тюрьме
Оккупационный "суд" признал жителя Старобельска виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ – "шпионаж".
Ему назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые четыре года и шесть месяцев мужчина должен провести в тюрьме.
Старобельск является временно оккупированной территорией Украины, а созданные Россией на захваченной части Луганской области так называемые органы власти и "суды" являются незаконными.
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