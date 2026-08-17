Окупанти засудили жителя Старобільська до 16 років колонії за нібито шпигунство на користь України
Окупаційний "Верховний суд ЛНР" засудив жителя захопленого Старобільська Луганської області до 16 років позбавлення волі за нібито шпигунство на користь України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Окупанти звинуватили чоловіка у зборі даних про війська РФ
Російська сторона називає засудженого "громадянином України Д.". За версією окупантів, у 2022 році він нібито збирав у Старобільську та його околицях інформацію про розташування російських військових та військової техніки.
Інших подробиць справи, зокрема щодо обставин затримання чоловіка та доказів, на яких ґрунтуються звинувачення, у повідомленні не наведено.
Перші 4,5 року чоловіка триматимуть у в'язниці
Окупаційний "суд" визнав жителя Старобільська винним за статтею 276 Кримінального кодексу РФ – "шпигунство".
Йому призначили 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. При цьому перші чотири роки і шість місяців чоловік має провести у в'язниці.
Старобільськ є тимчасово окупованою територією України, а створені Росією на захопленій частині Луганщини так звані органи влади та "суди" є незаконними.
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