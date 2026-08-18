Чергове судилище в РФ: 61-річний українець отримав понад 5 років тюрми за нібито участь в "Азові"
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 61-річного жителя Донеччини Андрія Гулака до 5 років і 4 місяців ув'язнення за нібито службу в полку "Азов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.
Вирок російського суду
За даними видання, Гулака засудили у справі про участь у терористичному угрупованні. У суді заявили, що звинувачення чоловіку висунули через його службу в "Азові", який в Росії визнаний терористичною організацією.
Інших деталей звинувачення у ростовському суді не надали.
Гулак народився у селі Приморське Донецької області. До того, як його затримали, мешкав у селі Урзуф в Маріупольському районі.
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