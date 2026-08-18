РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12265 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
198 14

РФ усиливает удары по энергетике Украины в преддверии холодов: объекты "Нафтогаза" атаковали 13 раз за неделю, - The Guardian

Россия усиливает удары по энергетике Украины перед зимой

Россия резко усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии осенне-зимнего периода. Только за последнюю неделю российские ракеты и дроны 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза", а с начала 2026 года таких ударов было почти 300.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ пытается подорвать энергоснабжение в преддверии зимы

Последние российские удары нанесли серьезные повреждения оборудованию и производственным мощностям "Нафтогаза". В то же время, по имеющимся данным, во время этих атак люди не пострадали.

Украинские чиновники считают резкое усиление ударов частью целенаправленной российской кампании против энергетической системы в преддверии холодов.

Издание обращает внимание, что угроза для украинской энергетики растет на фоне общего усиления воздушной войны и приближения зимы.

Читайте также: Рашисты атаковали энергообъект, более 10 тыс. абонентов в Чернигове остались без электричества

Россия атакует не только газовую инфраструктуру

Под ударами оказались и другие объекты украинской энергетики. Компания ДТЭК сообщила о российской атаке на одну из своих угольных шахт.

В результате удара там вспыхнул пожар. Погиб 52-летний мужчина.

В то же время британское издание отмечает, что нагрузка на системы противовоздушной обороны растет из-за интенсивности воздушных атак. На этом фоне усиливаются опасения, что с приближением зимы последствия ударов по инфраструктуре могут стать еще более ощутимыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью-зимой РФ может начать атаковать газотранспортную систему Украины, - ГУР

Автор: 

Нафтогаз (3155) атака (1958) отопительный сезон (564) война в Украине (8978)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
ДЕ НАШІ РЕАКТИВНІ ШАХЕДИ? Де балістика? Де ракети не Фламіндічі які майже всі перехватують або фіг куди влучають?
показать весь комментарий
18.08.2026 11:13 Ответить
+1
Зельонскій вже спробував спихнути з себе відповідальність. Попередив, про важку зиму. А далі скаже - А я ж вас попереджав! Чого ви не підготувались? Це будуть винуваті самі українці, і місцеві влади, і партнери. Але не Зеленскій.
показать весь комментарий
18.08.2026 11:14 Ответить
+1
До холодів ще 2.5 місяця, яке напередодні, шо вони там курять Та за 2.5 місяця Зельонскький захистить енергетику, бо він потужний
показать весь комментарий
18.08.2026 11:18 Ответить

Загрузка...

 
 