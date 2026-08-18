РФ усиливает удары по энергетике Украины в преддверии холодов: объекты "Нафтогаза" атаковали 13 раз за неделю, - The Guardian
Россия резко усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии осенне-зимнего периода. Только за последнюю неделю российские ракеты и дроны 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза", а с начала 2026 года таких ударов было почти 300.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание The Guardian.
РФ пытается подорвать энергоснабжение в преддверии зимы
Последние российские удары нанесли серьезные повреждения оборудованию и производственным мощностям "Нафтогаза". В то же время, по имеющимся данным, во время этих атак люди не пострадали.
Украинские чиновники считают резкое усиление ударов частью целенаправленной российской кампании против энергетической системы в преддверии холодов.
Издание обращает внимание, что угроза для украинской энергетики растет на фоне общего усиления воздушной войны и приближения зимы.
Россия атакует не только газовую инфраструктуру
Под ударами оказались и другие объекты украинской энергетики. Компания ДТЭК сообщила о российской атаке на одну из своих угольных шахт.
В результате удара там вспыхнул пожар. Погиб 52-летний мужчина.
В то же время британское издание отмечает, что нагрузка на системы противовоздушной обороны растет из-за интенсивности воздушных атак. На этом фоне усиливаются опасения, что с приближением зимы последствия ударов по инфраструктуре могут стать еще более ощутимыми.
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