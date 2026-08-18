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Резникова и Моркляник принесли присягу и стали новыми народными депутатами от "Слуги народа"

Резникова и Моркляник стали новыми народными депутатами от "Слуги народа"

Виктория Резникова и Богдан Моркляник во вторник, 18 августа, принесли присягу народных депутатов Украины во время пленарного заседания Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания парламента.

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ЦИК зарегистрировала депутатов в конце июля

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Резникову и Моркляника в качестве народных депутатов 30 июля.

Оба были избраны на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе по списку партии "Слуга народа".

В избирательном списке партии Богдан Моркляник занимал 163-е место, а Виктория Резникова — 165-е. После принесения присяги они вступили в должность народных депутатов.

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ВР (28338) депутат (3334) присяга (180) Слуга народа (2767)
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Топ комментарии
+9
Вікторія Рєзнікова...відразу чомусь понесло тухлими яйцями за сімнадцять...
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18.08.2026 13:01 Ответить
+8
кругообіг лайна у вру
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18.08.2026 12:59 Ответить
+5
Краще б зареєстрували котика та песика. Бюджету б вони обійшлися набагато дешевше.
Користі, можливо, було б небагато, але ж і не шкодили б державі...
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18.08.2026 13:45 Ответить

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