Резникова и Моркляник принесли присягу и стали новыми народными депутатами от "Слуги народа"

Виктория Резникова и Богдан Моркляник во вторник, 18 августа, принесли присягу народных депутатов Украины во время пленарного заседания Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания парламента.

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ЦИК зарегистрировала депутатов в конце июля

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Резникову и Моркляника в качестве народных депутатов 30 июля.

Оба были избраны на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе по списку партии "Слуга народа".

В избирательном списке партии Богдан Моркляник занимал 163-е место, а Виктория Резникова — 165-е. После принесения присяги они вступили в должность народных депутатов.

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