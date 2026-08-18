Резникова и Моркляник принесли присягу и стали новыми народными депутатами от "Слуги народа"
Виктория Резникова и Богдан Моркляник во вторник, 18 августа, принесли присягу народных депутатов Украины во время пленарного заседания Верховной Рады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания парламента.
ЦИК зарегистрировала депутатов в конце июля
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Резникову и Моркляника в качестве народных депутатов 30 июля.
Оба были избраны на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе по списку партии "Слуга народа".
В избирательном списке партии Богдан Моркляник занимал 163-е место, а Виктория Резникова — 165-е. После принесения присяги они вступили в должность народных депутатов.
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