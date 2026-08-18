Рєзнікова та Моркляник склали присяги і стали новими народними депутатами від "Слуги народу"
Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник у вівторок, 18 серпня, склали присяги народних депутатів України під час пленарного засідання Верховної Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання парламенту.
ЦВК зареєструвала депутатів наприкінці липня
Центральна виборча комісія зареєструвала Рєзнікову та Моркляника народними депутатами 30 липня.
Обох було обрано на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі за списком партії "Слуга народу".
У виборчому списку партії Богдан Моркляник перебував під №163, а Вікторія Рєзнікова – під №165. Після складання присяги вони набули повноважень народних депутатів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль