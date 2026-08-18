Рєзнікова та Моркляник склали присяги і стали новими народними депутатами від "Слуги народу"

Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник у вівторок, 18 серпня, склали присяги народних депутатів України під час пленарного засідання Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання парламенту.

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ЦВК зареєструвала депутатів наприкінці липня

Центральна виборча комісія зареєструвала Рєзнікову та Моркляника народними депутатами 30 липня.

Обох було обрано на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі за списком партії "Слуга народу".

У виборчому списку партії Богдан Моркляник перебував під №163, а Вікторія Рєзнікова – під №165. Після складання присяги вони набули повноважень народних депутатів.

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