Безуглая вновь вошла в состав фракции "Слуга народа" в Раде

Народный депутат Марьяна Безуглая вновь присоединилась к парламентской фракции "Слуга народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко на заседании 18 августа.

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Прямая речь: "В соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВР и поданного заявления, сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Поздравляем!".

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Что предшествовало