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Новости Безуглая в Раде
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Безуглая вновь вошла в состав фракции "Слуга народа" в Раде

Безуглая вновь стала членом фракции "Слуга народа"

Народный депутат Марьяна Безуглая вновь присоединилась к парламентской фракции "Слуга народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко на заседании 18 августа.

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Прямая речь: "В соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВР и поданного заявления, сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Поздравляем!".

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Что предшествовало

  • Как сообщалось, 17 июля 2024 года Безуглая по собственному желанию вышла из парламентской фракции "Слуга народа".

Автор: 

Слуга народа (2767) Безуглая Марьяна (333)
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Топ комментарии
+12
Вся фракція така, злодії та дебіли.
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18.08.2026 14:20 Ответить
+6
Входіт і виходіт-замєчатєльно виходіт.
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18.08.2026 14:18 Ответить
+5
осєнь кусять хоца! (с)

а були ж тут довбні які справді вважали цю похабну кобилу ледь не єдиною чесною правдорубицею
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18.08.2026 14:16 Ответить

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