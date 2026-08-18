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Безуглая вновь вошла в состав фракции "Слуга народа" в Раде
Народный депутат Марьяна Безуглая вновь присоединилась к парламентской фракции "Слуга народа".
Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко на заседании 18 августа.
Прямая речь: "В соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВР и поданного заявления, сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Поздравляем!".
Что предшествовало
- Как сообщалось, 17 июля 2024 года Безуглая по собственному желанию вышла из парламентской фракции "Слуга народа".
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а були ж тут довбні які справді вважали цю похабну кобилу ледь не єдиною чесною правдорубицею