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Новини Безугла в Раді
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Безугла знову увійшла до фракції "Слуга народу" в Раді

Безугла знову стала членкинею фракції Слуга народу

Народна депутатка Мар’яна Безугла знову приєдналася до парламентської фракції "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко на засіданні 18 серпня.

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Пряма мова: "Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР і поданої заяви, повідомляю про входження народної депутатки України Безуглої Мар'яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаємо!".

Також читайте: "Слуга народу" Безугла запропонувала посилити відповідальність командирів за втрати бійців

Що передувало

  • Як повідомлялося, 17 липня 2024 року Безугла за власним бажанням вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".

Автор: 

Слуга народу (2783) Безугла Мар’яна (341)
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Топ коментарі
+12
Вся фракція така, злодії та дебіли.
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18.08.2026 14:20 Відповісти
+6
Входіт і виходіт-замєчатєльно виходіт.
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18.08.2026 14:18 Відповісти
+5
осєнь кусять хоца! (с)

а були ж тут довбні які справді вважали цю похабну кобилу ледь не єдиною чесною правдорубицею
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18.08.2026 14:16 Відповісти

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