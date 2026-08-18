Безугла знову увійшла до фракції "Слуга народу" в Раді

Народна депутатка Мар’яна Безугла знову приєдналася до парламентської фракції "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко на засіданні 18 серпня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пряма мова: "Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР і поданої заяви, повідомляю про входження народної депутатки України Безуглої Мар'яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаємо!".

Також читайте: "Слуга народу" Безугла запропонувала посилити відповідальність командирів за втрати бійців

Що передувало