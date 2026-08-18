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Безугла знову увійшла до фракції "Слуга народу" в Раді
Народна депутатка Мар’яна Безугла знову приєдналася до парламентської фракції "Слуга народу".
Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко на засіданні 18 серпня.
Пряма мова: "Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР і поданої заяви, повідомляю про входження народної депутатки України Безуглої Мар'яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаємо!".
Що передувало
- Як повідомлялося, 17 липня 2024 року Безугла за власним бажанням вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".
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а були ж тут довбні які справді вважали цю похабну кобилу ледь не єдиною чесною правдорубицею