Идентифицирован командир "Ахмат", по приказу которого обстреливалась гражданская инфраструктура Сумщины

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении рашиста, который командовал ротой ударных беспилотников российского спецподразделения "Ахмат" в Курской области в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Тогда по итогам спецоперации на границе бойцы ЦСО "Альфа" СБУ обнаружили и уничтожили пункт дислокации вражеского подразделения.

Кроме того, была установлена личность командира этой роты, который на момент атаки украинских спецназовцев находился за пределами пункта базирования своих подчиненных.

Им оказался бывший житель Днепропетровской области, который до 2014 года уехал в Донецкую область, где остался проживать после оккупации населенного пункта страной-агрессором.

Там он добровольно присоединился к подконтрольным РФ террористическим группировкам, в составе которых воевал против сил АТО/ООС на востоке Украины.

После начала полномасштабной войны фигурант вступил в ряды Минобороны РФ, а впоследствии был назначен на должность в полку "Ахмат" Минобороны РФ, где его включили в подразделение "Аид".

Вскоре российское командование назначило его командиром роты ударных БПЛА и направило в Курскую область.

Установлено, что с декабря 2025 года под его руководством рашисты атаковали российскими дронами "Молния" и гексакоптерами позиции Сил обороны в Сумской области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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