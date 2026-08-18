Ідентифіковано командира "Ахмат", за наказом якого обстрілювалась цивільна інфраструктура Сумщини

Служба безпеки зібрала доказову базу на рашиста, який командував ротою ударних безпілотників російського спецпідрозділу "Ахмат" на Курщині у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тоді за результатами спецоперації на прикордонні бійці ЦСО "Альфа" СБУ виявили та знищили пункт дислокації ворожого підрозділу.

Крім цього, було встановлено особу командира цієї роти, який на момент атаки українських спецпризначенців перебував за межами пункту базування своїх підлеглих.

Ним виявився колишній мешканець Дніпропетровської області, який до 2014 року виїхав на Донеччину, де залишився проживати після окупації населеного пункту країною-агресором.

Там він добровільно приєднався до підконтрольних РФ терористичних угруповань, у складі яких воював проти сил АТО/ООС на сході України.

Після початку повномасштабної війни фігурант вступив до лав міноборони РФ, а згодом був призначений на посаду в полку "Ахмат" міноборони РФ, де його включили до підрозділу "Аід".

Невдовзі російське командування призначило його командиром роти ударних БпЛА та відрядило до Курської області.

Встановлено, що з грудня 2025 року під його керівництвом рашисти атакували російськими дронами "Молнія" та гексакоптерами позиції Сил оборони на Сумщині.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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