Поставляли РФ матеріали для антидронових сіток: на Київщині затримали бізнесмена, його син зараз у Росії
Власників промислової групи компаній з Київщини викрили на постачанні Слідчому комітету РФ матеріалів для облаштування антидронового захисту.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про мережу компаній, куди входять 39 українських підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції.
Фактичними власниками цієї групи є український бізнесмен та його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до РФ.
Там молодший фігурант контролює дві компанії в Бєлгороді та Реутові, які є фактично філіями української бізнес-структури фігурантів.
"Під його керівництвом обидва підприємства на території країни-агресора виробляють металеві конструкції. Одне із замовлень, яке виконують ці компанії, поставки антидронових сіток для потреб слідчого комітету рф.
Крім цього, фігуранти активно фінансують збройну агресію рф у вигляді сплати податків до російського бюджету або прямими інвестиціями у військово-промисловий комплекс рашистів", - розповіли у Службі безпеки.
Встановлено, що для цього ділки виводили прибутки від бізнесу в Україні на підконтрольні офшорні компанії, які оформлювали на підставних осіб.
Далі вони здійснювали валютні транзакції на рахунки підконтрольних російських підприємств.
СБУ задокументувала злочинну схему і затримала у Києві старшого фігуранта, поки його син переховується в РФ.
Наразі йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.
На всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок.
Злочинні дії сина фігуранта так само кваліфіковано як пособництво державі-агресору і заочно повідомлено про підозру.
Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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