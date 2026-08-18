Поставляли РФ матеріали для антидронових сіток: на Київщині затримали бізнесмена, його син зараз у Росії

Власників промислової групи компаній з Київщини викрили на постачанні Слідчому комітету РФ матеріалів для облаштування антидронового захисту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про мережу компаній, куди входять 39 українських підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції.

Фактичними власниками цієї групи є український бізнесмен та його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до РФ.

Там молодший фігурант контролює дві компанії в Бєлгороді та Реутові, які є фактично філіями української бізнес-структури фігурантів.

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"Під його керівництвом обидва підприємства на території країни-агресора виробляють металеві конструкції. Одне із замовлень, яке виконують ці компанії, поставки антидронових сіток для потреб слідчого комітету рф.

Крім цього, фігуранти активно фінансують збройну агресію рф у вигляді сплати податків до російського бюджету або прямими інвестиціями у військово-промисловий комплекс рашистів", - розповіли у Службі безпеки.

Встановлено, що для цього ділки виводили прибутки від бізнесу в Україні на підконтрольні офшорні компанії, які оформлювали на підставних осіб.

Далі вони здійснювали валютні транзакції на рахунки підконтрольних російських підприємств.

СБУ задокументувала злочинну схему і затримала у Києві старшого фігуранта, поки його син переховується в РФ.

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Наразі йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

На всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок.

Злочинні дії сина фігуранта так само кваліфіковано як пособництво державі-агресору і заочно повідомлено про підозру.

Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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