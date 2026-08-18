Зареєстрував для рашистів 27 Старлінків: СБУ затримала агента РФ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

На Харківщині затримано російського агента, який реєстрував для загарбників термінали Starlink.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що чоловік зареєстрував у прифронтовому Ізюмі 27 терміналів супутникового зв’язку.

"Рашисти сподівалися використати ці пристрої для координації штурмових підрозділів та дронових ударів по Харківщині. Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента за місцем проживання у райцентрі", - йдеться в повідомленні.

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Хто працював на ворога?

Завдання рашистів виконував безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній – Красний Луч) на Луганщині.

До уваги спецслужб РФ він потрапив після переїзду до Ізюма під час пошуку "легких" заробітків в Інстаграмі.

"В обмін на гроші він спочатку оформив станцію Старлінк на себе і передав відповідні реквізити своєму куратору, який перебував на тимчасово захопленій частині території на сході України.

Згодом російський спецслужбіст доручив агенту верифікувати більше супутникового обладнання. Для цього фігурант залучав місцевих мешканців.

Також встановлено, що агент мав відстежувати координати Сил оборони, по яких рашисти готували обстріли", - розповіли у Службі безпеки.

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Чоловік розраховував на "евакуацію" до тимчасово окупованої Луганщини, проте СБУ завадила реалізації ворожих планів.

У затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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