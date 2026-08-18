Зарегистрировал для рашистов 27 устройств Starlink: СБУ задержала агента РФ на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО

В Харьковской области задержан российский агент, регистрировавший для захватчиков терминалы Starlink.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Известно, что мужчина зарегистрировал в прифронтовом Изюме 27 терминалов спутниковой связи.

"Рашисты надеялись использовать эти устройства для координации штурмовых подразделений и дроновых ударов по Харьковской области. Сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали агента по месту жительства в райцентре", - говорится в сообщении.

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Кто работал на врага?

Задания рашистов выполнял безработный переселенец из временно оккупированного города Хрустальный (бывший – Красный Луч) в Луганской области.

В поле зрения спецслужб РФ он попал после переезда в Изюм во время поиска "легких" заработков в Instagram.

"В обмен на деньги он сначала оформил станцию Starlink на себя и передал соответствующие реквизиты своему куратору, который находился на временно захваченной части территории на востоке Украины.

Впоследствии российский сотрудник спецслужб поручил агенту проверить еще больше спутникового оборудования. Для этого фигурант привлекал местных жителей.

Также установлено, что агент должен был отслеживать координаты Сил обороны, по которым рашисты готовили обстрелы", - сообщили в Службе безопасности.

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Мужчина рассчитывал на "эвакуацию" во временно оккупированную Луганскую область, однако СБУ помешала реализации вражеских планов.

У задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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