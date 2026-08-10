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Новости Фото Блокировка Starlink оккупантам
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Разоблачили наркозависимых в Днепре и Житомире, которые за деньги верифицировали Starlink для РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности пресекла еще две схемы незаконной регистрации спутниковых терминалов "Старлинк" для вооруженных группировок РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По итогам комплексных мероприятий задержаны трое агентов РФ, занимавшихся нелегальной верификацией станций интернет-связи.

предатели активировали для врага Starlink
предатели активировали для врага Starlink
предатели активировали для врага Starlink
предатели активировали для врага Starlink
предатели активировали для врага Starlink
предатели активировали для врага Starlink
предатели активировали для врага Starlink

Что известно о предателях?

Как установило расследование, все задержанные — наркозависимые лица, которые искали "быстрый" заработок в Telegram-каналах.

Так, в Днепре контрразведка СБУ разоблачила фигурантку, которая выполняла задания рашистов в обмен на деньги для покупки наркотиков.

По заказу врага женщина оформила один "Старлинк" на свое имя, а затем начала привлекать к регистрации терминалов своих знакомых, которые также искали деньги на "дозу".

В Житомире киберспециалисты Службы безопасности задержали местную безработную и ее приятеля.

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Согласно материалам дела, фигурантка сначала зарегистрировала одну станцию Starlink на себя, а затем привлекла знакомого, с которым они начали "серийную" активацию в почтовых отделениях.

Для этого злоумышленники использовали подставных лиц, которые за "процент" предоставляли свои персональные данные для верификации интернет-станций.

Задержание и подозрения

Сотрудники СБУ зафиксировали подрывную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства.

Также Служба безопасности заблокировала все незаконно зарегистрированные системы "Старлинк".

Следователи Службы безопасности сообщили троим задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

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Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

Днепр (4783) Житомир (722) СБУ (21341) Starlink (202) Днепропетровская область (5604) Житомирская область (1545) Днепровский район (465) Житомирский район (58)
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Топ комментарии
+1
І знову на перших сторінках новин в Україні сумнозвісний Житомир!
То в ньому теракти біля відділків полійії, на складах у Н. Березіна, то проросійські навідникі з прорсійської "ветеранської" організації "Спілка радянських офіцерів" на завод Кромберг та Шуберт реактивні БпЛА та ракети наводять і знищують його, то за наркоту вербують таких же покидьків, як ті ватні "ветерани" для варифікації Старлінка, щоб далі наводити ракети на промисловість, критичну інфрпаструктуру!
Може вже час кінчати з цією підпільною проросійською ватою в тому Житомирі, га, Губернаторе - Віталій Бунечко!? Якщо не можите, то звільніть місце іншому, більш спритному та дієвому, хай наведе лад в області та місті!
Чи Ви очікуєте нових, ще більш потужних нищівних ударів по місту та області з Півночі від білорусів!? Невже Вам мало?!
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10.08.2026 13:22 Ответить
+1
Цапня вже розробила свою якусь технологію супутникову. Вже і запустила декілька супутників. Треба терміново виносити Ямальський Хрест балістикою.
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10.08.2026 13:29 Ответить
+1
наркозалежні - зброя рашки. Вони цю зброю і Україні плекали років з 30, підплачуючи міліціанєрам, пізніше поліцаям. І зараз не виключено поліцаї на цьому заробляють
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10.08.2026 13:31 Ответить

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