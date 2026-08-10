Разоблачили наркозависимых в Днепре и Житомире, которые за деньги верифицировали Starlink для РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности пресекла еще две схемы незаконной регистрации спутниковых терминалов "Старлинк" для вооруженных группировок РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По итогам комплексных мероприятий задержаны трое агентов РФ, занимавшихся нелегальной верификацией станций интернет-связи.
Что известно о предателях?
Как установило расследование, все задержанные — наркозависимые лица, которые искали "быстрый" заработок в Telegram-каналах.
Так, в Днепре контрразведка СБУ разоблачила фигурантку, которая выполняла задания рашистов в обмен на деньги для покупки наркотиков.
По заказу врага женщина оформила один "Старлинк" на свое имя, а затем начала привлекать к регистрации терминалов своих знакомых, которые также искали деньги на "дозу".
В Житомире киберспециалисты Службы безопасности задержали местную безработную и ее приятеля.
Согласно материалам дела, фигурантка сначала зарегистрировала одну станцию Starlink на себя, а затем привлекла знакомого, с которым они начали "серийную" активацию в почтовых отделениях.
Для этого злоумышленники использовали подставных лиц, которые за "процент" предоставляли свои персональные данные для верификации интернет-станций.
Задержание и подозрения
Сотрудники СБУ зафиксировали подрывную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства.
Также Служба безопасности заблокировала все незаконно зарегистрированные системы "Старлинк".
Следователи Службы безопасности сообщили троим задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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То в ньому теракти біля відділків полійії, на складах у Н. Березіна, то проросійські навідникі з прорсійської "ветеранської" організації "Спілка радянських офіцерів" на завод Кромберг та Шуберт реактивні БпЛА та ракети наводять і знищують його, то за наркоту вербують таких же покидьків, як ті ватні "ветерани" для варифікації Старлінка, щоб далі наводити ракети на промисловість, критичну інфрпаструктуру!
Може вже час кінчати з цією підпільною проросійською ватою в тому Житомирі, га, Губернаторе - Віталій Бунечко!? Якщо не можите, то звільніть місце іншому, більш спритному та дієвому, хай наведе лад в області та місті!
Чи Ви очікуєте нових, ще більш потужних нищівних ударів по місту та області з Півночі від білорусів!? Невже Вам мало?!