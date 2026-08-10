Разоблачили наркозависимых в Днепре и Житомире, которые за деньги верифицировали Starlink для РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности пресекла еще две схемы незаконной регистрации спутниковых терминалов "Старлинк" для вооруженных группировок РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По итогам комплексных мероприятий задержаны трое агентов РФ, занимавшихся нелегальной верификацией станций интернет-связи.















Что известно о предателях?

Как установило расследование, все задержанные — наркозависимые лица, которые искали "быстрый" заработок в Telegram-каналах.

Так, в Днепре контрразведка СБУ разоблачила фигурантку, которая выполняла задания рашистов в обмен на деньги для покупки наркотиков.

По заказу врага женщина оформила один "Старлинк" на свое имя, а затем начала привлекать к регистрации терминалов своих знакомых, которые также искали деньги на "дозу".

В Житомире киберспециалисты Службы безопасности задержали местную безработную и ее приятеля.

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Согласно материалам дела, фигурантка сначала зарегистрировала одну станцию Starlink на себя, а затем привлекла знакомого, с которым они начали "серийную" активацию в почтовых отделениях.

Для этого злоумышленники использовали подставных лиц, которые за "процент" предоставляли свои персональные данные для верификации интернет-станций.

Задержание и подозрения

Сотрудники СБУ зафиксировали подрывную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства.

Также Служба безопасности заблокировала все незаконно зарегистрированные системы "Старлинк".

Следователи Службы безопасности сообщили троим задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

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Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.