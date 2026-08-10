Викрили наркозалежних у Дніпрі та Житомирі, які за гроші верифікували Starlink для РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще дві схеми незаконної реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За результатами комплексних заходів затримано трьох агентів РФ, які займалися нелегальною верифікацією станцій інтернет-зв’язку.















Що про зрадників відомо?

Як встановило розслідування, всі затримані - наркозалежні особи, які шукали "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Так, у Дніпрі контррозвідка СБУ викрила фігурантку, яка виконувала завдання рашистів в обмін на гроші для придбання наркотиків.

На замовлення ворога жінка оформила один Старлінк на своє ім’я, а потім почала залучати до реєстрації терміналів своїх знайомих, які так само шукали гроші на "дозу".

У Житомирі кіберфахівці Служби безпеки затримали місцеву безробітну та її приятеля.

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За матеріалами справи, фігурантка спочатку зареєструвала одну станцію Старлінк на себе, а потім залучила знайомого, з яким вони почали "серійну" активацію у поштових відділеннях.

Для цього зловмисники використовували підставних осіб, які за "відсоток" надавали свої персональні дані для верифікації інтернет-станцій.

Затримання та підозри

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Також Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Старлінк.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

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Фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.