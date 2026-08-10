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Новини Фото Блокування Starlink окупантам
2 012 22

Викрили наркозалежних у Дніпрі та Житомирі, які за гроші верифікували Starlink для РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще дві схеми незаконної реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За результатами комплексних заходів затримано трьох агентів РФ, які займалися нелегальною верифікацією станцій інтернет-зв’язку.

зрадники активували для ворога старлінк
зрадники активували для ворога старлінк
зрадники активували для ворога старлінк
зрадники активували для ворога старлінк
зрадники активували для ворога старлінк
зрадники активували для ворога старлінк
зрадники активували для ворога старлінк

Що про зрадників відомо?

Як встановило розслідування, всі затримані - наркозалежні особи, які шукали "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Так, у Дніпрі контррозвідка СБУ викрила фігурантку, яка виконувала завдання рашистів в обмін на гроші для придбання наркотиків.

На замовлення ворога жінка оформила один Старлінк на своє ім’я, а потім почала залучати до реєстрації терміналів своїх знайомих, які так само шукали гроші на "дозу".

У Житомирі кіберфахівці Служби безпеки затримали місцеву безробітну та її приятеля.

Також читайте: Армія РФ придбала Starlink шляхом контрабанди, - Маск

За матеріалами справи, фігурантка спочатку зареєструвала одну станцію Старлінк на себе, а потім залучила знайомого, з яким вони почали "серійну" активацію у поштових відділеннях.

Для цього зловмисники використовували підставних осіб, які за "відсоток" надавали свої персональні дані для верифікації інтернет-станцій.

Затримання та підозри

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Також Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Старлінк.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Також читайте: Затримано ще 3-х агентів РФ, які реєстрували Starlink для рашистів, - СБУ. ФОТО

Фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

Дніпро (3146) Житомир (466) СБУ (12793) Starlink (259) Дніпропетровська область (5169) Житомирська область (1280) Дніпровський район (475) Житомирський район (60)
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Топ коментарі
+2
І знову на перших сторінках новин в Україні сумнозвісний Житомир!
То в ньому теракти біля відділків полійії, на складах у Н. Березіна, то проросійські навідникі з прорсійської "ветеранської" організації "Спілка радянських офіцерів" на завод Кромберг та Шуберт реактивні БпЛА та ракети наводять і знищують його, то за наркоту вербують таких же покидьків, як ті ватні "ветерани" для варифікації Старлінка, щоб далі наводити ракети на промисловість, критичну інфрпаструктуру!
Може вже час кінчати з цією підпільною проросійською ватою в тому Житомирі, га, Губернаторе - Віталій Бунечко!? Якщо не можите, то звільніть місце іншому, більш спритному та дієвому, хай наведе лад в області та місті!
Чи Ви очікуєте нових, ще більш потужних нищівних ударів по місту та області з Півночі від білорусів!? Невже Вам мало?!
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10.08.2026 13:22 Відповісти
+2
Німці примудрились за 9 місяців зробити таку ракету, що росіяни збити не можуть. А нам 7 років не вистачило
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10.08.2026 14:09 Відповісти
+1
Цапня вже розробила свою якусь технологію супутникову. Вже і запустила декілька супутників. Треба терміново виносити Ямальський Хрест балістикою.
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10.08.2026 13:29 Відповісти

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