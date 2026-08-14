В SpaceX пообещали включить Польшу в европейскую зону Starlink Roam
Польша была включена в список европейских стран, в которых доступен роуминг Starlink. Для польских клиентов не будет введено никаких новых ограничений.
Об этом пишет PAP, передает Цензор.НЕТ.
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Так, согласно информации на сайте справочного центра Starlink по состоянию на вечер четверга, Польша теперь указана как европейская страна, объединенная в единый регион для тарифного плана Roam. Предыдущая информация, в которой указывалось, что Польша не входит в регион Европы, а учетные записи, зарегистрированные в Польше, должны рассматриваться исключительно для использования в Польше, также исчезла с сайта.
Вице-премьер-министр, министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский прокомментировал изменения в четверг вечером. По его словам, компания Илона Маска SpaceX заверила его, что Польша будет включена в зону Starlink Roam, как и другие европейские страны.
"SpaceX ответила на мою просьбу и не будет относиться к польским клиентам хуже, чем к клиентам в других европейских странах. Полученное мной заявление однозначно: Польша будет включена во внутриевропейскую зону роуминга Starlink Roam. На польских клиентов не будут распространяться никакие новые ограничения", - написал он.
Он добавил, что это хорошая новость для польских пользователей, и ожидает, что заявление SpaceX будет "быстро реализовано, и компания проинформирует клиентов". Он подчеркнул, что поляки, пользующиеся Starlink, должны иметь равные условия с пользователями в других европейских странах.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что компания SpaceX меняет политику использования спутникового интернета Starlink для аккаунтов, зарегистрированных в Польше. Нововведения в первую очередь затронут волонтерские и частные терминалы, которые активно используются украинскими военными и гражданскими лицами на фронте и в тылу.
- В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский публично обратился к основателю SpaceX Илону Маску с призывом "прекратить дискриминацию польских пользователей" Starlink, пригрозив пересмотреть финансирование в размере $50 млн в год, которое Варшава выплачивает за спутниковую связь для Украины.
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