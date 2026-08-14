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У SpaceX пообіцяли включити Польщу до європейської зони Starlink Roam

starlink у Польщі

Польщу додали до списку європейських країн, які користуються роумінгом Starlink. Польські клієнти не матимуть жодних нових обмежень.

Про це пише PAP, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Згідно з інформацією на вебсайті довідкового центру Starlink станом на вечір четверга, Польща тепер вказана як європейська країна, згрупована в єдиний регіон для плану Roam. Попередня інформація, яка зазначала, що Польща не входить до регіону Європи, а облікові записи, зареєстровані в Польщі, повинні розглядатися виключно для використання в Польщі, також зникла із сайту.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський прокоментував зміни у четвер увечері. За його словами, компанія Ілона Маска SpaceX запевнила його, що Польщу включать до зони Starlink Roam, як і інші європейські країни.

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"SpaceX відповіла на моє прохання і не ставитиметься до польських клієнтів гірше, ніж до клієнтів в інших європейських країнах. Отримана мною декларація чітка: Польща буде включена до внутрішньоєвропейської зони подорожей Starlink Roam. Польські клієнти не підпадатимуть під жодні нові обмеження", – написав він.

Він додав, що це гарна новина для польських користувачів, і очікує, що заява SpaceX буде "швидко впроваджена, і компанія повідомить клієнтів". Він наголосив, що поляки, які користуються Starlink, повинні мати рівні умови з користувачами в інших європейських країнах.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX змінює політику використання супутникового інтернету Starlink для акаунтів, зареєстрованих у Польщі. Нововведення насамперед зачеплять волонтерські та приватні термінали, які активно застосовуються українськими військовими та цивільними на фронті й у тилу.
  • Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска із закликом "припинити дискримінацію польських користувачів" Starlink, пригрозивши переглянути фінансування у розмірі $50 млн на рік, які Варшава сплачує за супутниковий зв'язок для України.

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Польща (7698) Starlink (261)
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