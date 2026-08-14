У SpaceX пообіцяли включити Польщу до європейської зони Starlink Roam

Польщу додали до списку європейських країн, які користуються роумінгом Starlink. Польські клієнти не матимуть жодних нових обмежень.

Про це пише PAP, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Згідно з інформацією на вебсайті довідкового центру Starlink станом на вечір четверга, Польща тепер вказана як європейська країна, згрупована в єдиний регіон для плану Roam. Попередня інформація, яка зазначала, що Польща не входить до регіону Європи, а облікові записи, зареєстровані в Польщі, повинні розглядатися виключно для використання в Польщі, також зникла із сайту.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський прокоментував зміни у четвер увечері. За його словами, компанія Ілона Маска SpaceX запевнила його, що Польщу включать до зони Starlink Roam, як і інші європейські країни.

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"SpaceX відповіла на моє прохання і не ставитиметься до польських клієнтів гірше, ніж до клієнтів в інших європейських країнах. Отримана мною декларація чітка: Польща буде включена до внутрішньоєвропейської зони подорожей Starlink Roam. Польські клієнти не підпадатимуть під жодні нові обмеження", – написав він.

Він додав, що це гарна новина для польських користувачів, і очікує, що заява SpaceX буде "швидко впроваджена, і компанія повідомить клієнтів". Він наголосив, що поляки, які користуються Starlink, повинні мати рівні умови з користувачами в інших європейських країнах.

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