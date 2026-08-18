Поставляли РФ материалы для антидроновых сетей: на Киевщине задержали бизнесмена, его сын сейчас в России
Владельцев промышленной группы компаний из Киевской области уличили в поставке Следственному комитету РФ материалов для организации противодроновой защиты.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о сети компаний, в которую входят 39 украинских предприятий, занимающихся производством кровельной и фасадной продукции.
Фактическими владельцами этой группы являются украинский бизнесмен и его сын, который еще до начала полномасштабной войны уехал в РФ.
Там младший фигурант контролирует две компании в Белгороде и Реутове, которые фактически являются филиалами украинской бизнес-структуры фигурантов.
"Под его руководством оба предприятия на территории страны-агрессора производят металлические конструкции. Один из заказов, который выполняют эти компании, — поставки антидроновых сеток для нужд Следственного комитета РФ.
Кроме того, фигуранты активно финансируют вооруженную агрессию РФ в виде уплаты налогов в российский бюджет или прямых инвестиций в военно-промышленный комплекс рашистов", — сообщили в Службе безопасности.
Установлено, что для этого дельцы выводили доходы от бизнеса в Украине на подконтрольные офшорные компании, которые оформлялись на подставных лиц.
Далее они осуществляли валютные транзакции на счета подконтрольных российских предприятий.
СБУ задокументировала преступную схему и задержала в Киеве главного фигуранта, пока его сын скрывается в РФ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.
На все его счета и имущество в Украине планируется наложить арест. Речь идет о 30 квартирах, 20 парковочных местах и 29 автомобилях различных марок.
Преступные действия сына фигуранта также квалифицированы как пособничество государству-агрессору, и ему заочно сообщено о подозрении.
Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
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