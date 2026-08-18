Поставляли РФ материалы для антидроновых сетей: на Киевщине задержали бизнесмена, его сын сейчас в России

Владельцев промышленной группы компаний из Киевской области уличили в поставке Следственному комитету РФ материалов для организации противодроновой защиты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Речь идет о сети компаний, в которую входят 39 украинских предприятий, занимающихся производством кровельной и фасадной продукции.

Фактическими владельцами этой группы являются украинский бизнесмен и его сын, который еще до начала полномасштабной войны уехал в РФ.

Там младший фигурант контролирует две компании в Белгороде и Реутове, которые фактически являются филиалами украинской бизнес-структуры фигурантов.

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"Под его руководством оба предприятия на территории страны-агрессора производят металлические конструкции. Один из заказов, который выполняют эти компании, — поставки антидроновых сеток для нужд Следственного комитета РФ.

Кроме того, фигуранты активно финансируют вооруженную агрессию РФ в виде уплаты налогов в российский бюджет или прямых инвестиций в военно-промышленный комплекс рашистов", — сообщили в Службе безопасности.

Установлено, что для этого дельцы выводили доходы от бизнеса в Украине на подконтрольные офшорные компании, которые оформлялись на подставных лиц.

Далее они осуществляли валютные транзакции на счета подконтрольных российских предприятий.

СБУ задокументировала преступную схему и задержала в Киеве главного фигуранта, пока его сын скрывается в РФ.

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В настоящее время ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.

На все его счета и имущество в Украине планируется наложить арест. Речь идет о 30 квартирах, 20 парковочных местах и 29 автомобилях различных марок.

Преступные действия сына фигуранта также квалифицированы как пособничество государству-агрессору, и ему заочно сообщено о подозрении.

Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

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