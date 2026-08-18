Международный союз биатлонистов отказал России и Беларуси в допуске к соревнованиям в сезоне 2026/27

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Международный союз биатлонистов (IBU) отклонил запросы России и Беларуси о восстановлении в мировом биатлоне.

Об этом говорится в документах к Конгрессу организации, который состоится в сентябре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Спорт".

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Причина отказа

Санкции IBU в отношении россиян и белорусов были введены в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Как следствие, биатлонисты из этих двух стран полностью пропустили четыре сезона международных соревнований.

Перед сентябрьским конгрессом организации IBU сообщила, что в июне и июле российская и белорусская федерации обращались с запросами о пересмотре санкций против двух стран в биатлоне. После рассмотрения в IBU пришли к выводу, что РФ и Беларусь не выполнили условия для отмены их отстранения.

"Мониторинговая группа IBU и Исполнительный комитет IBU обсудили запрос российских и белорусских федераций биатлона. После рассмотрения всей доступной информации они пришли к выводу, что условия, определенные Конгрессом IBU 2022 года для отмены приостановки членства РБС и ББС, не выполнены", — говорится в справочнике к заседанию Конгресса.

Отмечается, что речь идет о требовании "продемонстрировать полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU, например, четко дистанцировавшись от войны в Украине и обеспечив, чтобы ни один из их официальных представителей или спортсменов не был активно вовлечен в национальные вооруженные силы и/или не принимал участия в военных действиях".

В связи с этим исполнительный совет постановил, что санкции в отношении двух стран останутся в силе с 2022 года.

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