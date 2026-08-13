Всемирный совет автоспорта снял все ограничения для российских и белорусских автогонщиков

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) отменил все ограничения для российских и белорусских автогонщиков в международных соревнованиях.

Об этом говорится в циркуляре Международной автомобильной федерации (FIA), сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмена ограничений

Отныне спортсмены из РФ и Беларуси имеют право полноценно выступать на международных соревнованиях без "нейтрального" статуса.

Решение позволяет российским и белорусским пилотам использовать национальную символику, флаги и гимн во время гонок.

В то же время остается в силе запрет на проведение самих соревнований на территории России и Беларуси.

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Что этому предшествовало?

В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

При этом президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.

18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.

В июле Международная федерация бокса восстановила в правах Россию. Российские боксеры смогут выступать на международной арене с флагом и гимном.

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