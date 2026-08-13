Всемирный совет автоспорта снял все ограничения для российских и белорусских автогонщиков
Всемирный совет по автоспорту (WMSC) отменил все ограничения для российских и белорусских автогонщиков в международных соревнованиях.
Об этом говорится в циркуляре Международной автомобильной федерации (FIA), сообщает Цензор.НЕТ.
Отмена ограничений
Отныне спортсмены из РФ и Беларуси имеют право полноценно выступать на международных соревнованиях без "нейтрального" статуса.
Решение позволяет российским и белорусским пилотам использовать национальную символику, флаги и гимн во время гонок.
В то же время остается в силе запрет на проведение самих соревнований на территории России и Беларуси.
Что этому предшествовало?
- В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
- При этом президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.
- 18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.
- В июле Международная федерация бокса восстановила в правах Россию. Российские боксеры смогут выступать на международной арене с флагом и гимном.
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