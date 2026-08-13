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Новости Санкции против российских спортсменов
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Всемирный совет автоспорта снял все ограничения для российских и белорусских автогонщиков

автогонки

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) отменил все ограничения для российских и белорусских автогонщиков в международных соревнованиях.

Об этом говорится в циркуляре Международной автомобильной федерации (FIA), сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмена ограничений 

Отныне спортсмены из РФ и Беларуси имеют право полноценно выступать на международных соревнованиях без "нейтрального" статуса. 

Решение позволяет российским и белорусским пилотам использовать национальную символику, флаги и гимн во время гонок.

В то же время остается в силе запрет на проведение самих соревнований на территории России и Беларуси.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Беларусь (8303) россия (89201) спорт (2598)
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Топ комментарии
+5
Гроші керують світом!
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13.08.2026 21:57 Ответить
+5
После решения МОК все ожидаемо посыпалось. А учитывая пост-ермаковскую разрушу в нашем МИДе - в этом ничего удивительного.
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13.08.2026 22:13 Ответить
+3
Вже забашляли
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13.08.2026 21:49 Ответить

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