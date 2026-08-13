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Новини Санкції проти російських спортсменів
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Всесвітня рада автоспорту зняла всі обмеження для російських та білоруських автогонщиків

автоперегони

Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських автогонщиків у міжнародних змаганнях.

Про це йдеться у циркулярі Міжнародної автомобільної федерації (FIA), інформує Цензор.НЕТ.

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Скасування обмежень 

Відтепер спортсмени з РФ та Білорусі мають право повноцінно виступати на міжнародних змаганнях без "нейтрального" статусу. 

Рішення дозволяє російським та білоруським пілотам використовувати національну символіку, прапори та гімн під час перегонів.

Водночас залишається чинною заборона на проведення самих змагань на території Росії та Білорусі.

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Що передувало?

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Білорусь (6824) росія (47358) спорт (1690)
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Топ коментарі
+5
Гроші керують світом!
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13.08.2026 21:57 Відповісти
+5
После решения МОК все ожидаемо посыпалось. А учитывая пост-ермаковскую разрушу в нашем МИДе - в этом ничего удивительного.
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13.08.2026 22:13 Відповісти
+3
Вже забашляли
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13.08.2026 21:49 Відповісти

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