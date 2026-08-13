Всесвітня рада автоспорту зняла всі обмеження для російських та білоруських автогонщиків
Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських автогонщиків у міжнародних змаганнях.
Про це йдеться у циркулярі Міжнародної автомобільної федерації (FIA), інформує Цензор.НЕТ.
Скасування обмежень
Відтепер спортсмени з РФ та Білорусі мають право повноцінно виступати на міжнародних змаганнях без "нейтрального" статусу.
Рішення дозволяє російським та білоруським пілотам використовувати національну символіку, прапори та гімн під час перегонів.
Водночас залишається чинною заборона на проведення самих змагань на території Росії та Білорусі.
Що передувало?
- Напочатку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.
- При цьому президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.
- Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.
- 18 травня 2026 року Міжнародна федерація гімнастики скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, запроваджені після початку війни в Україні.
- У липні Міжнародна федерація боксу відновила у правах Росію. Російські боксери зможуть виступати на міжнародній арені з прапором та гімном.
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