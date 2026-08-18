Міжнародний біатлонний союз відмовив Росії та Білорусі в допуску до змагань у сезоні-2026/27

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Міжнародний біатлонний союз (IBU) відхилив запити Росії та Білорусі щодо поновлення у світовому біатлоні.

Про це йдеться у документах до Конгресу організації, який відбудеться у вересні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".

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Причина відмови

Санкції IBU на росіян і білорусів запровадили у 2022 році через повномасшатабне вторгнення в Україну.

Біатлоністи з двох країн відтак повністю пропустили чотири сезони міжнародних змагань.

IBU перед вересневим конгресом організації повідомив, що у червні та липні російська та білоруська федерації зверталися із запитами про перегляд санкцій проти двох країн у біатлоні. Після розгляду в IBU дійшли висновку, що РФ та Білорусь не виконали умов для скасування їх відсторонення.

"Моніторингова група IBU та Виконавчий комітет IBU обговорили запит російської та білоруської федерації біатлону. Після розгляду всієї доступної інформації вони дійшли висновку, що умови, визначені Конгресом IBU 2022 року для скасування призупинення членства РБС та ББС, не виконані", - йдеться у довіднику до засідання Конгресу.

Зазначається, що йдеться про вимогу "продемонструвати повну відданість підтримці та просуванню цілей і принципів IBU, наприклад, чітко дистанціювавшись від війни в Україні та забезпечивши, щоб жоден із їхніх офіційних представників чи спортсменів не був активно залучений до національних збройних сил та/або не брав участі у воєнних діях".

Відтак виконавча рада вирішила, що санкції з 2022 року проти двох країн залишатимуться чинними.

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