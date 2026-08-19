Россияне забирают миллиарды из банков на фоне ударов Украины и опасений, что Кремль может посягнуть на сбережения, - The Telegraph

Последствия войны все более заметно меняют финансовое поведение самих россиян. На фоне украинских ударов вглубь РФ, проблем в экономике и опасений за сохранность банковских вкладов население уже седьмой месяц подряд забирает деньги из банков - с начала года отток достиг 2,4 трлн рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на данные Центробанка РФ, российские СМИ и экономических экспертов.

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"Дроны летают, что-то горит": россияне переходят на наличные

Только за первые две недели августа объем наличных в обращении вырос на 286,4 млрд рублей – около 2,5 млрд фунтов стерлингов. По данным российского Центробанка, отток средств из банковской системы продолжается уже седьмой месяц подряд.

Причин сразу несколько. The Telegraph называет среди них усиление нестабильности из-за украинских атак беспилотников, пессимистические ожидания в отношении экономики и опасения, что государство может заморозить депозиты или внезапно ограничить снятие средств.

"Дроны летают. Что-то горит. Нервозность растет. И, возможно, срабатывает житейская мудрость людей, что деньги нужно держать под подушкой, а не где-то в банках, откуда их могут никогда не вернуть", - цитирует издание бывшего российского финансового чиновника.

The Telegraph обращает внимание на то, что россияне все сильнее ощущают последствия развязанной Владимиром Путиным войны против Украины, в то время как Киев продолжает наносить удары на большие расстояния по российским НПЗ и другим экономическим объектам.

В августе банки теряли наличные каждый рабочий день. Наибольший отток зафиксировали 12 августа - 56,8 млрд рублей.

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За июль вывели более 620 млрд рублей

Августовскому оттоку предшествовал рекордный июль, когда из банковской системы вывели более 620 млрд рублей.

Таким образом, с начала 2026 года сумма достигла 2,4 трлн рублей. Это уже больше, чем россияне вывели из банков за весь первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2022 году отток составил около 2 трлн рублей, причем основную часть денег население и бизнес сняли в первые недели после начала вторжения.

Спрос на наличные уже сказался на банковской системе. Как говорится в материале, дефицит рублевой ликвидности достиг самого высокого уровня с марта 2022 года, а Центробанку РФ пришлось увеличить кредитование банков.

Из-за нехватки ликвидности многие банки также не имеют достаточных средств для приобретения российских государственных облигаций.

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Не только страх за вклады

В начале года в российских Telegram-каналах распространялись слухи о возможном замораживании банковских вкладов. Министр финансов РФ Антон Силуанов называл их "фейковыми новостями", а экономисты считали такой сценарий маловероятным.

Однако это не единственная причина возврата россиян к наличным. Массовые отключения мобильного интернета, которые российские власти вводят в различных регионах, затрудняют оплату картами.

"Из-за действий российских властей россияне все чаще возвращаются к наличным: повышение налогов бьёт по бизнесу, а отключение интернета делает безналичные платежи ненадежными", - цитирует The Telegraph независимое российское издание The Bell.

Среди других факторов называют повышение налогов, устойчивую инфляцию и усиление государственного контроля за финансовыми операциями.

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Российский крупный бизнес также выводит деньги

Нервозность охватила не только население. Крупные российские компании переводят средства за границу, пытаясь защитить активы от возможного изъятия российскими регуляторами. Только во втором квартале из РФ таким образом вывели около 800 млрд рублей.

По данным The Telegraph, российских миллиардеров беспокоит масштабная кампания Кремля по национализации активов, в результате которой под контроль государства уже перешли активы на триллионы рублей. Дополнительным фактором стали украинские удары по российским предприятиям, призванные усилить давление на экономику РФ.

Ухудшаются и ожидания рядовых россиян. Согласно приведенным изданием данным опроса, опубликованного в июне, 60% респондентов считают, что экономическая ситуация в их регионах ухудшается.

Что предшествовало

На этом фоне Кремль также усиливает чувствительность к публичной критике состояния экономики. Напомним, в минувшие выходные был уволен главный экономист второго по величине банка РФ Андрей Клепач после сообщений о его критических оценках и прогнозе, что Москва проиграет Украине "войну на истощение".

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