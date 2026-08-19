Росіяни забирають мільярди з банків на тлі ударів України та страху, що Кремль може зазіхнути на заощадження, - The Telegraph

Наслідки війни дедалі відчутніше змінюють фінансову поведінку самих росіян. На тлі українських ударів углиб РФ, проблем в економіці та побоювань щодо збереження банківських вкладів населення сьомий місяць поспіль забирає гроші з банків – від початку року відтік сягнув 2,4 трлн рублів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на дані Центробанку РФ, російські медіа та економічних експертів.

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"Дрони літають, щось горить": росіяни переходять на готівку

Лише за перші два тижні серпня обсяг готівки в обігу зріс на 286,4 млрд рублів – близько £2,5 млрд. За даними російського Центробанку, відтік коштів із банківської системи триває вже сьомий місяць поспіль.

Причин одразу кілька. The Telegraph називає серед них посилення нестабільності через українські атаки безпілотників, песимістичні очікування щодо економіки та побоювання, що держава може заморозити депозити або раптово обмежити зняття коштів.

"Дрони літають. Щось горить. Нервозність зростає. І, можливо, спрацьовує життєва мудрість людей, що гроші треба тримати під подушкою, а не десь у банках, звідки їх можуть ніколи не повернути", – цитує видання колишнього російського фінансового чиновника.

The Telegraph звертає увагу, що росіяни дедалі більше відчувають наслідки розв'язаної Володимиром Путіним війни проти України, тоді як Київ продовжує далекобійні удари по російських НПЗ та інших економічних цілях.

У серпні банки втрачали готівку кожного робочого дня. Найбільший відтік зафіксували 12 серпня – 56,8 млрд рублів.

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За липень забрали понад 620 млрд рублів

Серпневому відтоку передував рекордний липень, коли з банківської системи вивели понад 620 млрд рублів.

Таким чином, від початку 2026 року сума сягнула 2,4 трлн рублів. Це вже більше, ніж росіяни забрали з банків за весь перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році відтік становив близько 2 трлн рублів, причому основну частину грошей населення та бізнес зняли у перші тижні після початку вторгнення.

Попит на готівку вже позначився на банківській системі. Як йдеться у матеріалі, дефіцит рублевої ліквідності сягнув найвищого рівня з березня 2022 року, а Центробанку РФ довелося збільшити кредитування банків.

Через брак ліквідності багато банків також не мають достатньо коштів для придбання російських державних облігацій.

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Не лише страх за депозити

На початку року в російських Telegram-каналах поширювалися чутки про можливе заморожування банківських вкладів. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов називав їх "фейковими новинами", а економісти вважали такий сценарій малоймовірним.

Однак це не єдина причина повернення росіян до готівки. Масові відключення мобільного інтернету, які російська влада запроваджує в різних регіонах, ускладнюють оплату картками.

"Через дії російської влади росіяни дедалі частіше повертаються до готівки: підвищення податків б'є по бізнесу, а відключення інтернету роблять безготівкові платежі ненадійними", – цитує The Telegraph незалежне російське видання The Bell.

Серед інших факторів називають підвищення податків, стійку інфляцію та посилення державного контролю за фінансовими операціями.

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Російський великий бізнес також виводить гроші

Нервозність охопила не лише населення. Великі російські компанії переводять кошти за кордон, намагаючись захистити активи від можливого вилучення російськими регуляторами. Лише у другому кварталі з РФ таким чином вивели близько 800 млрд рублів.

За даними The Telegraph, російських мільярдерів непокоїть масштабна кампанія Кремля з націоналізації активів, унаслідок якої під контроль держави вже перейшли активи на трильйони рублів. Додатковим фактором стали українські удари по російських підприємствах, покликані посилити тиск на економіку РФ.

Погіршуються й очікування пересічних росіян. За наведеними виданням даними опитування, оприлюдненого в червні, 60% респондентів вважають, що економічна ситуація в їхніх регіонах погіршується.

Що передувало

На цьому тлі Кремль також посилює чутливість до публічної критики стану економіки. Нагадаємо, минулими вихідними був звільнений головний економіст другого за величиною банку РФ Андрій Клепач після повідомлень про його критичні оцінки та прогноз, що Москва програє Україні "війну на виснаження".

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