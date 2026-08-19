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Новости Вербовка Россией украинских подростков
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Неизвестные пытались завербовать через Telegram 13-летнего мальчика для поджогов автомобилей в Ривно

В Ровно 13-летнего подростка пытались завербовать для поджогов автомобилей

13-летний житель Ривно получил в Telegram предложение зарабатывать на поджогах автомобилей. Подросток не стал выполнять задание - вместо этого сразу рассказал обо всем матери.

Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

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По словам 33-летней жительницы Ровно, неизвестные через Telegram предложили ее сыну "работу": за денежное вознаграждение он должен был поджигать автомобили. Мальчик на предложение не согласился, а после разговора с сыном женщина обратилась в правоохранительные органы.

Полиция предупреждает о вербовке в интернете

Правоохранители призывают родителей разговаривать с детьми об опасности общения с незнакомцами в сети и объяснять, к каким последствиям могут привести предложения "легкого заработка".

Самим подросткам советуют не передавать незнакомцам личные данные, рассказывать взрослым о подозрительных онлайн-знакомствах и избегать ресурсов с сомнительным содержанием.

Если в интернете предлагают деньги за совершение диверсий, в полиции советуют немедленно сообщать об этом по номерам 102 или 112. Информацию о попытках вербовки также можно передать через чат-бота "Сжечь ФСБшника".

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Автор: 

авто (4358) поджог (1196) Ровно (574) ФСБ (2017) вербовка (354) Telegram (183) Ровенская область (1416) Ровенский район (56)
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Топ комментарии
+3
Отой хлопчик з Одеси, з котрого зараз ліплять Героя, так ніколи не вчинив би.
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19.08.2026 12:16 Ответить
+1
Це хлопчик того ж віку, що жбурляв камінням у співробітника ТЦК. Згідно із заявами ухилянтів, цю дитину взагалі чіпати не можна. Простити і відпустити.
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19.08.2026 11:26 Ответить
+1
А якщо він би здійснив підпал, його ж взагалі не потрібно було затримувати, бо це ж дитина! Чи не так?
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19.08.2026 11:28 Ответить

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