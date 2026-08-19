Неизвестные пытались завербовать через Telegram 13-летнего мальчика для поджогов автомобилей в Ривно
13-летний житель Ривно получил в Telegram предложение зарабатывать на поджогах автомобилей. Подросток не стал выполнять задание - вместо этого сразу рассказал обо всем матери.
Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
По словам 33-летней жительницы Ровно, неизвестные через Telegram предложили ее сыну "работу": за денежное вознаграждение он должен был поджигать автомобили. Мальчик на предложение не согласился, а после разговора с сыном женщина обратилась в правоохранительные органы.
Полиция предупреждает о вербовке в интернете
Правоохранители призывают родителей разговаривать с детьми об опасности общения с незнакомцами в сети и объяснять, к каким последствиям могут привести предложения "легкого заработка".
Самим подросткам советуют не передавать незнакомцам личные данные, рассказывать взрослым о подозрительных онлайн-знакомствах и избегать ресурсов с сомнительным содержанием.
Если в интернете предлагают деньги за совершение диверсий, в полиции советуют немедленно сообщать об этом по номерам 102 или 112. Информацию о попытках вербовки также можно передать через чат-бота "Сжечь ФСБшника".
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