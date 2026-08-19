Невідомі намагалися завербувати через Telegram 13-річного хлопця для підпалів автомобілів у Рівному

13-річний житель Рівного отримав у Telegram пропозицію заробляти на підпалах автомобілів. Підліток виконувати завдання не став – натомість одразу розповів про все матері.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

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За словами 33-річної рівнянки, невідомі через Telegram запропонували її сину "роботу": за грошову винагороду він мав підпалювати автомобілі. Хлопець на пропозицію не погодився, а після розмови із сином жінка звернулася до правоохоронців.

Поліція застерігає від вербування в інтернеті

Правоохоронці закликають батьків говорити з дітьми про небезпеку спілкування з незнайомцями в мережі та пояснювати, до яких наслідків можуть призвести пропозиції "легкого заробітку".

Самим підліткам радять не передавати незнайомцям особисті дані, розповідати дорослим про підозрілі онлайн-знайомства та уникати ресурсів із сумнівним вмістом.

Якщо в інтернеті пропонують гроші за вчинення диверсій, у поліції радять негайно повідомляти про це за номерами 102 або 112. Інформацію про спроби вербування також можна передати через чат-бот "Спали ФСБшника".

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