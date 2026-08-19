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Новини Вербування Росією українських підлітків
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Невідомі намагалися завербувати через Telegram 13-річного хлопця для підпалів автомобілів у Рівному

У Рівному 13-річного підлітка намагалися завербувати для підпалів авто

13-річний житель Рівного отримав у Telegram пропозицію заробляти на підпалах автомобілів. Підліток виконувати завдання не став – натомість одразу розповів про все матері.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

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За словами 33-річної рівнянки, невідомі через Telegram запропонували її сину "роботу": за грошову винагороду він мав підпалювати автомобілі. Хлопець на пропозицію не погодився, а після розмови із сином жінка звернулася до правоохоронців.

Поліція застерігає від вербування в інтернеті

Правоохоронці закликають батьків говорити з дітьми про небезпеку спілкування з незнайомцями в мережі та пояснювати, до яких наслідків можуть призвести пропозиції "легкого заробітку".

Самим підліткам радять не передавати незнайомцям особисті дані, розповідати дорослим про підозрілі онлайн-знайомства та уникати ресурсів із сумнівним вмістом.

Якщо в інтернеті пропонують гроші за вчинення диверсій, у поліції радять негайно повідомляти про це за номерами 102 або 112. Інформацію про спроби вербування також можна передати через чат-бот "Спали ФСБшника".

Також читайте: Росія вербує українських дітей для терактів: до поліції звернулися вже понад 260 неповнолітніх

Автор: 

авто (2729) підпал (796) Рівне (460) ФСБ (1504) вербування (335) Telegram (216) Рівненська область (1192) Рівненський район (59)
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Топ коментарі
+3
Отой хлопчик з Одеси, з котрого зараз ліплять Героя, так ніколи не вчинив би.
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19.08.2026 12:16 Відповісти
+1
Це хлопчик того ж віку, що жбурляв камінням у співробітника ТЦК. Згідно із заявами ухилянтів, цю дитину взагалі чіпати не можна. Простити і відпустити.
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19.08.2026 11:26 Відповісти
+1
А якщо він би здійснив підпал, його ж взагалі не потрібно було затримувати, бо це ж дитина! Чи не так?
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19.08.2026 11:28 Відповісти

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