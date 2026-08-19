На Донецком направлении погиб актер Игорь Постолов, защищавший Украину

В ходе войны против российских оккупантов погиб украинский актер Игорь Постолов. Он служил в Силах обороны и выполнял боевые задачи на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели актера рассказала менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Постолов был ведущим актером Центра современного искусства "Дах".

"Игорь Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но я всегда буду помнить его таким – молодым и красивым. Мое любимое его фото из города Анже, Франция. Спасибо…" – написала Горбань.

Других подробностей гибели защитника пока не сообщается. Также неизвестно, когда именно Постолов вступил в Силы обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернулся на фронт на протезе: защищая Украину, погиб 21-летний морпех Евгений Минженер. ФОТО