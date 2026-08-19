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На Донецком направлении погиб актер Игорь Постолов, защищавший Украину
В ходе войны против российских оккупантов погиб украинский актер Игорь Постолов. Он служил в Силах обороны и выполнял боевые задачи на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели актера рассказала менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.
Постолов был ведущим актером Центра современного искусства "Дах".
"Игорь Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но я всегда буду помнить его таким – молодым и красивым. Мое любимое его фото из города Анже, Франция. Спасибо…" – написала Горбань.
Других подробностей гибели защитника пока не сообщается. Также неизвестно, когда именно Постолов вступил в Силы обороны Украины.
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