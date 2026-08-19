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На Донецькому напрямку загинув актор Ігор Постолов, який захищав Україну
На війні проти російських окупантів загинув український актор Ігор Постолов. Він служив у Силах оборони та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про загибель актора розповіла менеджерка гуртів "ДахаБраха" та Dakh Daughters Ірина Горбань.
Постолов був провідним актором Центру сучасного мистецтва "Дах".
"Ігорьок Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але пам'ятати я його завжди буду таким – молодим і красивим. Моє улюблене його фото з м. Анже, Франція. Дякую…" – написала Горбань.
Інших подробиць загибелі захисника наразі не повідомляють. Також невідомо, коли саме Постолов долучився до Сил оборони України.
Топ коментарі
+8 igor shmatko
показати весь коментар19.08.2026 14:08 Відповісти Посилання
+8 Псамметих II
показати весь коментар19.08.2026 14:19 Відповісти Посилання
+6 Віталій #613985
показати весь коментар19.08.2026 14:12 Відповісти Посилання
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