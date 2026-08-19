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Новини Втрати України
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На Донецькому напрямку загинув актор Ігор Постолов, який захищав Україну

На фронті загинув український актор Ігор Постолов

На війні проти російських окупантів загинув український актор Ігор Постолов. Він служив у Силах оборони та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про загибель актора розповіла менеджерка гуртів "ДахаБраха" та Dakh Daughters Ірина Горбань.

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Постолов був провідним актором Центру сучасного мистецтва "Дах".

"Ігорьок Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але пам'ятати я його завжди буду таким – молодим і красивим. Моє улюблене його фото з м. Анже, Франція. Дякую…" – написала Горбань.

Інших подробиць загибелі захисника наразі не повідомляють. Також невідомо, коли саме Постолов долучився до Сил оборони України.

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смерть (6996) Донецька область (11675) бойові дії (6334)
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Топ коментарі
+8
Вічна пам'ять! Царство Небесне! R.I.P.
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19.08.2026 14:08 Відповісти
+8
а тим часом зелена гнида з друзяками крадуть
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19.08.2026 14:19 Відповісти
+6
Світла пам'ять Героям, загиблим за Свободу України! Смерть ворогам! Співчуття рідним та близьким Ігора Постолова.
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19.08.2026 14:12 Відповісти

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