На Донецькому напрямку загинув актор Ігор Постолов, який захищав Україну

На війні проти російських окупантів загинув український актор Ігор Постолов. Він служив у Силах оборони та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про загибель актора розповіла менеджерка гуртів "ДахаБраха" та Dakh Daughters Ірина Горбань.

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Постолов був провідним актором Центру сучасного мистецтва "Дах".

"Ігорьок Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але пам'ятати я його завжди буду таким – молодим і красивим. Моє улюблене його фото з м. Анже, Франція. Дякую…" – написала Горбань.

Інших подробиць загибелі захисника наразі не повідомляють. Також невідомо, коли саме Постолов долучився до Сил оборони України.

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