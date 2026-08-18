Повернувся на фронт на протезі: захищаючи Україну, загинув 21-річний морпіх Євген Мінженер. ФОТО

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо про загибель українського морського піхотинця Євгена Мінженера з позивним Андатра.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив друг Євгена, військовослужбовець Ярослав Грубич, інформує Цензор.НЕТ.

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Грубич опублікував спільне фото з Мінженером та поділився частиною їхнього листування. У повідомленнях, датованих 1 червня, Мінженер розповідав, що перебуває на Донбасі і їде у відрядження.

Фото: Facebook Yaroslav Grubych Євген Мінженер та Ярослав Грубич

Фото: Facebook Yaroslav Grubych

"Так ти і не доїхав до мене в протезку, друже. Перед цим ми не одноразово бачились у мене в лікарні в Києві, ти заряджав своєю шаленою енергією. Ти показував приклад і був людиною павуком на протезі. Та ти б і не зміг відсиджуватись. Ти потужний був і залишаєшся, малий. На свій молодий вік, Жека був головним сержантом, командиром взводу БПЛА , після важкого поранення вернувся в стрій… Сьогодні підтвердилось, шо морпіх Євген Мінженер на щиті", - написав Ярослав Грубич.

Фото: Facebook Yaroslav Grubych Євген Мінженер

Про загибель Євгена Мінженера повідомили і в української компанії Levitate Ukraine, яка виготовляє протези.

"Наш амбасадор Женя загинув. Женя любив життя. По-справжньому. Він був до біса енергійним, завжди в русі, з характером, силою і тією особливою жагою до життя, яку неможливо не помітити. Він був частиною Levitate, нашим другом і людиною, якою ми щиро захоплювалися. Нам дуже боляче втрачати його", - заявили в компанії.

Історія Євгена Мінженера

У травні 2026 року представники центру реабілітації Unbroken Ukraine розповідали історію Євгена. Хлопець народився в Херсонській області, проте під час шкільних років переїхав у Туреччину. На момент початку повномасштабної війни Мінженеру було 17 років. Коли Євгену виповнилося 18 років, він приїхав в Україну і долучився до лав захисників.

За словами хлопця, на нього сильно вплинули фото з деокупованої Бучі та новини про вихід у полон оборонців Маріуполя.

У березні 2023 року хлопець поповнив лави 38-ї окремої бригади морської піхоти, де став оператором дронів.

10 квітня 2025 року Євген дістав поранення. Тоді він з побратимами мав відвезти на позиції обладнання, проте їхню машину помітив оператор ворожого дрона, який атакував українських захисників. Внаслідок цього Андатра втратив ногу.

Після протезування та реабілітації хлопець повернувся на фронт.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив військового державною нагородою - Хрестом бойових заслуг.

Фото: ВМС України

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