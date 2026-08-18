Вернулся на фронт на протезе: защищая Украину, погиб 21-летний морпех Евгений Минженер. ФОТО

Сегодня, 18 августа, стало известно о гибели украинского морского пехотинца Евгения Минженера с позывным "Андатра".

О трагической новости в социальной сети Facebook сообщил друг Евгения, военнослужащий Ярослав Грубич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Грубич опубликовал совместное фото с Минженером и поделился частью их переписки. В сообщениях, датированных 1 июня, Минженер рассказывал, что находится на Донбассе и едет в командировку.

Фото: Facebook Yaroslav Grubych Евгений Минженер и Ярослав Грубич

Фото: Facebook Yaroslav Grubych

"Так ты и не доехал ко мне в протезе, друг. До этого мы не раз виделись у меня в больнице в Киеве, ты заряжал своей безумной энергией. Ты подавал пример и был человеком-пауком на протезе. Да ты бы и не смог сидеть сложа руки. Ты был и остаешься сильным, малыш. Несмотря на свой юный возраст, Жека был старшим сержантом, командиром взвода БПЛА, после тяжелого ранения вернулся в строй… Сегодня подтвердилось, что морпех Евгений Минженер погиб, защищая родину", — написал Ярослав Грубич.

Фото: Facebook Yaroslav Grubych Евгений Минженер

О гибели Евгения Минженера сообщили и в украинской компании Levitate Ukraine, которая производит протезы.

"Наш амбассадор Женя погиб. Женя любил жизнь. По-настоящему. Он был чертовски энергичным, всегда в движении, с характером, силой и той особой жаждой жизни, которую невозможно не заметить. Он был частью Levitate, нашим другом и человеком, которым мы искренне восхищались. Нам очень больно терять его", — заявили в компании.

История Евгения Минженера

В мае 2026 года представители реабилитационного центра Unbroken Ukraine рассказывали историю Евгения. Парень родился в Херсонской области, однако в школьные годы переехал в Турцию. На момент начала полномасштабной войны Минженеру было 17 лет. Когда Евгению исполнилось 18 лет, он приехал в Украину и вступил в ряды защитников.

По словам парня, на него сильно повлияли фотографии из деоккупированной Бучи и новости о попадании в плен защитников Мариуполя.

В марте 2023 года парень пополнил ряды 38-й отдельной бригады морской пехоты, где стал оператором дронов.

10 апреля 2025 года Евгений получил ранение. Тогда он вместе с побратимами должен был доставить на позиции оборудование, однако их машину заметил оператор вражеского дрона, который атаковал украинских защитников. Андатра лишился ноги.

После протезирования и реабилитации парень вернулся на фронт.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский наградил военного государственной наградой — Крестом боевых заслуг.

Фото: ВМС Украины

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