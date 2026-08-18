Защищая Украину, погиб музыкант, участник группы "Руки’в Брюки" Анатолий Ткач. ФОТО

На войне погиб украинский музыкант, участник группы "Руки'в Брюки" и военнослужащий 79-й отдельной десантной бригады Анатолий Ткач.

Об этом сообщила его сестра Валентина Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

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Воспоминания родных и друзей

"Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела писать об этом. Мой мир как будто стерся. Анатолий, мой брат, мой лучший друг — погиб", — написала сестра.

Лидер группы "Руки'в Брюки" Александр Ремез в Instagram написал, что Ткач был принципиальным и ответственным товарищем.

"Еще не осознаю, что я тебя больше не увижу, нигде не встречу и не получу ответа на сообщение...", —отметил он.

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"Я буду очень скучать по тебе", — написала в Facebook специалистка по коммуникациям и соучредительница Squat 17b Дарья Крыж. Она попросила помнить Анатолия и добавила: "Он был невероятным человеком. Честь".

Фотограф Руслан Лобанов написал: "Покойся с миром, наш дорогой друг. Не могу поверить, что мы больше не увидим тебя".

Что известно об Анатолии Ткаче

По информации "Суспільне Культура", Анатолий получал образование в Киевском политехническом институте.

Был известен как барабанщик группы "Руки'в Брюки" (РвБ), исполняющей музыку в стилях, популярных в американской музыке 1940–1960-х годов. До присоединения к коллективу играл в составе группы Los Fartos.

Анатолий Ткач был мобилизован в ряды ВСУ в июле 2024 года. Он проходил службу в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Обстоятельства гибели Анатолия не сообщаются.

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