3 671 10
На фронте погиб историк и боец 47-й ОМБр "Магура" Виталий Штефан. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб боец 47-й ОМБр "Магура", историк Виталий Штефан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где Штефан учился.
Что известно о погибшем Герое?
Как отмечается, после окончания университета Виталий работал по специальности, преподавал историю, работал научным сотрудником филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.
После решения вступить в ряды ВСУ служил в 1-м батальоне 47-й ОМБр "Магура" стрелком-помощником гранатометчика. Пропал без вести в октябре 2024 года на Курском направлении.
Прощание с Виталием состоится в среду, 19 августа.
- Сбор в 9:00–9:20 по адресу ул. Новогоспитальная, 5, напротив выезда из Главного военного госпиталя (ориентир – Клиника Заблоцкого).
- После сбора — трансфер к Национальному военному мемориальному кладбищу. Начало церемонии на кладбище в 11:00, при необходимости можно добраться самостоятельно: курсирует шаттл от ст. м. "Ипподром" / "Теремки".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щирі співчуття родині Віталія Штефана 😪😪😪