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Новости Фото Потери Украины
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На фронте погиб историк и боец 47-й ОМБр "Магура" Виталий Штефан. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб боец 47-й ОМБр "Магура", историк Виталий Штефан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где Штефан учился.

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Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, после окончания университета Виталий работал по специальности, преподавал историю, работал научным сотрудником филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.

Виталий Штефан

После решения вступить в ряды ВСУ служил в 1-м батальоне 47-й ОМБр "Магура" стрелком-помощником гранатометчика. Пропал без вести в октябре 2024 года на Курском направлении.

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Прощание с Виталием состоится в среду, 19 августа.

  • Сбор в 9:00–9:20 по адресу ул. Новогоспитальная, 5, напротив выезда из Главного военного госпиталя (ориентир – Клиника Заблоцкого).
  • После сбора — трансфер к Национальному военному мемориальному кладбищу. Начало церемонии на кладбище в 11:00, при необходимости можно добраться самостоятельно: курсирует шаттл от ст. м. "Ипподром" / "Теремки".

Автор: 

Киево-Могилянская академия (105) потери (4793) 47 отдельная механизированная бригада (285)
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Топ комментарии
+16
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16.08.2026 13:43 Ответить
+10
Вічна памʼять Герою Украіни та
щирі співчуття родині Віталія Штефана 😪😪😪
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16.08.2026 13:49 Ответить
+5
Світла Пам"ять ..............................................
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16.08.2026 13:59 Ответить

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