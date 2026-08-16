На фронте погиб историк и боец 47-й ОМБр "Магура" Виталий Штефан. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб боец 47-й ОМБр "Магура", историк Виталий Штефан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где Штефан учился.

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Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, после окончания университета Виталий работал по специальности, преподавал историю, работал научным сотрудником филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.

После решения вступить в ряды ВСУ служил в 1-м батальоне 47-й ОМБр "Магура" стрелком-помощником гранатометчика. Пропал без вести в октябре 2024 года на Курском направлении.

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Прощание с Виталием состоится в среду, 19 августа.