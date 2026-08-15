Защищая Украину, погиб боец батальона КОРД Андрей Мельник. ФОТО
11 августа во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Алексеево-Дружковка в Донецкой области погиб старший сержант полиции Андрей Мельник.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшем
Андрей Мельник родился 9 декабря 1993 года в селе Канафосты Самборского района Львовской области. Достойно носил звание полицейского, в составе батальона полиции особого назначения КОРД (стрелецкий) полиции Львовщины защищал Украину на самых опасных направлениях.
Навсегда в строю…
"Побратимы навсегда запомнят его как преданного и надежного друга, мужественного бойца, патриота Украины и верного Присяге полицейского. У Андрея остались мать, отец и брат. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего товарища", - добавили в Нацполиции.
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