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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погиб боец батальона КОРД Андрей Мельник. ФОТО

11 августа во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Алексеево-Дружковка в Донецкой области погиб старший сержант полиции Андрей Мельник.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Погиб боец КОРД Андрей Мельник

Что известно о погибшем

Андрей Мельник родился 9 декабря 1993 года в селе Канафосты Самборского района Львовской области. Достойно носил звание полицейского, в составе батальона полиции особого назначения КОРД (стрелецкий) полиции Львовщины защищал Украину на самых опасных направлениях.

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Навсегда в строю…

"Побратимы навсегда запомнят его как преданного и надежного друга, мужественного бойца, патриота Украины и верного Присяге полицейского. У Андрея остались мать, отец и брат. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего товарища", - добавили в Нацполиции.

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