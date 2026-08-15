Захищаючи Україну, загинув боєць батальйону КОРД Андрій Мельник. ФОТО

11 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексієво-Дружківка у Донецькій області загинув старший сержант поліції Андрій Мельник.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблого

Андрій Мельник народився 9 грудня 1993 року у селі Канафости Самбірського району Львівської області. Гідно ніс звання поліцейського, у складі батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини захищав Україну на найнебезпечніших напрямках.

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Назавжди в строю…

"Побратими назавжди запам’ятають його як відданого та надійного друга, мужнього бійця, патріота України та вірного Присязі поліцейського. В Андрія залишились мати, батько та брат. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого товариша", - додали в Нацполіції.

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