На Донеччині загинув військовий і тренер з вільної боротьби Костянтин Соломакін. ФОТО

На Донеччині загинув військовий, тренер з вільної боротьби та майстер спорту України Костянтин Соломакін. Захиснику було 42 роки. Після загибелі його тривалий час офіційно вважали зниклим безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба управління фізичної культури та спорту Донецької ОВА.

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За даними управління, Костянтин Соломакін загинув 26 травня 2025 року в селі Новомихайлівка Краматорського району, захищаючи Донеччину від російських військ.

Після проведення ексгумації та ідентифікації тіла його рідні нарешті зможуть провести військового в останню путь.

До лав Збройних сил України Соломакін був призваний 3 березня 2025 року.

Костянтин Соломакін був тренером з вільної боротьби

Спортивний шлях Костянтина розпочався у Слов’янську, де він займався вільною боротьбою під керівництвом тренера Миколи Чурая.

У 2003 році Соломакін здобув звання майстра спорту України, а у 2005 році закінчив Донбаський державний педагогічний університет за спеціальністю "Фізична культура та спорт".

Чоловік працював тренером-викладачем з вільної боротьби у ДЮСШ "Слов'янський содовий завод", а згодом — у дитячо-юнацькій спортивній школі Слов’янської міської ради.

Тренував юних спортсменів у Краматорську

З 2016 року Костянтин Соломакін тренував дітей у дитячо-юнацькому спортивному клубі управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

У вересні 2021 року він почав працювати тренером-викладачем з вільної боротьби у ДЮСШ №1 Краматорської міської ради. Також Соломакін долучався до суддівства спортивних змагань.

"14 серпня на Львівщині відбудеться церемонія прощання та поховання Костянтина Соломакіна – тренера з вільної боротьби, майстра спорту України та захисника України", – йдеться у повідомленні.

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