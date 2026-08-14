На Донетчине погиб военный и тренер по вольной борьбе Константин Соломакин. ФОТО

В Донецкой области погиб военнослужащий, тренер по вольной борьбе и мастер спорта Украины Константин Соломакин. Защитнику было 42 года. После гибели его долгое время официально считали пропавшим без вести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба управления физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации.

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По данным управления, Константин Соломакин погиб 26 мая 2025 года в селе Новомихайловка Краматорского района, защищая Донецкую область от российских войск.

После проведения эксгумации и идентификации тела его родные наконец смогут проводить военного в последний путь.

В ряды Вооруженных сил Украины Соломакин был призван 3 марта 2025 года.

Константин Соломакин был тренером по вольной борьбе

Спортивная карьера Константина началась в Славянске, где он занимался вольной борьбой под руководством тренера Николая Чурая.

В 2003 году Соломакин получил звание мастера спорта Украины, а в 2005 году окончил Донбасский государственный педагогический университет по специальности "Физическая культура и спорт".

Он работал тренером-преподавателем по вольной борьбе в ДЮСШ "Славянский содовый завод", а впоследствии — в детско-юношеской спортивной школе Славянского городского совета.

Тренировал юных спортсменов в Краматорске

С 2016 года Константин Соломакин тренировал детей в детско-юношеском спортивном клубе управления по гуманитарным вопросам Краматорского городского совета.

В сентябре 2021 года он начал работать тренером-преподавателем по вольной борьбе в ДЮСШ № 1 Краматорского городского совета. Также Соломакин участвовал в судействе спортивных соревнований.

"14 августа во Львовской области состоится церемония прощания и похороны Константина Соломакина — тренера по вольной борьбе, мастера спорта Украины и защитника Украины", — говорится в сообщении.

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