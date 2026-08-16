На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн 47-ї ОМБр "Маґура" історик Віталій Штефан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", де Штефан навчався.

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Що про загиблого Героя відомо?

Як зазначається, після закінчення університету Віталій працював за фахом, викладав історію, працював науковим співробітником філії "Музей окупації Києва" Музею історії міста Києва.

Після рішення приєднатися до лав ЗСУ служив у 1-му батальйоні 47-ї ОМБр "Маґура" стрільцем-помічником гранатометника. Зник безвісти в жовтні 2024 року на Курському напрямку.

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Прощання з Віталієм відбудеться в середу, 19 серпня.