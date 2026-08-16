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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн 47-ї ОМБр "Маґура" історик Віталій Штефан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", де Штефан навчався.

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Що про загиблого Героя відомо?

Як зазначається, після закінчення університету Віталій працював за фахом, викладав історію, працював науковим співробітником філії "Музей окупації Києва" Музею історії міста Києва.

Віталій Штефан

Після рішення приєднатися до лав ЗСУ служив у 1-му батальйоні 47-ї ОМБр "Маґура" стрільцем-помічником гранатометника. Зник безвісти в жовтні 2024 року на Курському напрямку.

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Прощання з Віталієм відбудеться в середу, 19 серпня.

  • Збір о 9:00–9:20 за адресою вул. Новогоспітальна, 5, навпроти виїзду з Головного військового шпиталя (орієнтир – Клініка Заблоцького).
  • Після збору трансфер до Національного військового меморіального кладовища. Початок церемонії на кладовищі об 11:00, за потреби дістатися самостійно: є шатл зі ст. м. Іподром / Теремки.

Автор: 

Києво-Могилянська академія (41) втрати (4770) 47 окрема механізована бригада (288)
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Топ коментарі
+19
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16.08.2026 13:43 Відповісти
+11
Вічна памʼять Герою Украіни та
щирі співчуття родині Віталія Штефана 😪😪😪
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16.08.2026 13:49 Відповісти
+7
Світла Пам"ять ..............................................
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16.08.2026 13:59 Відповісти

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