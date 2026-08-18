Захищаючи Україну, загинув музикант, учасник гурту "Руки’в Брюки" Анатолій Ткач. ФОТО

На війні загинув український музикант, учасник гурту "Руки'в Брюки" та військовослужбовець 79 ОДШБр Анатолій Ткач.

Про це повідомила його сестра Валентина Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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Спогади рідних та друзів

"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг — загинув", — написала сестра.

Лідер гурту "Руки'в Брюки" Олександр Ремез в Instagram написав, що Ткач був принциповим та відповідальним товаришем.

"Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу, і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення..." — зазначив він.

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"Я буду дуже сумувати за тобою", — написала в Facebook комунікаційниця та співзасновниця Squat 17b Дар'я Криж. Вона попросила пам'ятати Анатолія і додала: "Він був неймовірною людиною. Честь".

Фотограф Руслан Лобанов написав: "Спочивай з миром наш дорогий друг. Не можу повірити, що ми не побачимо тебе знов".

Що відомо про Анатолія Ткача

За інформацією "Суспільне Культура", Анатолій здобував освіту в Київському політехнічному інституті.

Був відомий як барабанщик гурту "Руки'в Брюки" (РвБ), що грає в стилях, популярних в американській музиці 1940-1960-х років. До того, як долучитися до колективу, грав у складі гурту Los Fartos.

Анатолій Ткач мобілізувався до лав ЗСУ в липні 2024 року. Він проходив службу у 79-тій десантно-штурмовій бригаді. Обставини загибелі Анатолія не повідомляють.

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