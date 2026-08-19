Главу немецкого производителя дронов Donaustahl планировали отравить "Новичком", - Bild

Фото: Стефан Туманн. Фото із сайту donaustahl.com

Главу немецкой оружейной компании Donaustahl Штефана Туманна, поставляющей Украине боевые дроны, предположительно планировали убить с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что это должно было произойти с использованием "Новичка". Никто другой так не поступает. Можно понять, кто за этим стоял, хотя доказать это действительно невозможно", - заявил депутат Бундестага от ХДС Бастиан Эрнст в документальном фильме RTL.

По данным журналистов, за предпринимателем следили агенты, которые должны были подготовить его убийство. Немецкие правоохранители сообщили Туманной о конкретной угрозе незадолго до Рождества 2025 года. С тех пор 39-летний предприниматель находится под постоянной охраной и регулярно меняет место жительства.

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"Угроза для режима Путина"

В интервью RTL и Stern Туманн заявил, что "стал одной из самых больших угроз для режима Путина в Европе".

Он добавил, что уже составил завещание, оформил документы о донорстве органов и распоряжение на случай тяжелой болезни.

По словам Туманна, война России против Украины превратилась для него в "совершенно личную войну", а происходящее он воспринимает как "дуэль за мою жизнь" с российской военной разведкой.

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Что предшествовало

Ранее немецкое издание Die Zeitсообщало, что спецслужбы РФ планировали покушение на генерального директора немецкого производителя беспилотников Donaustahl Стефана Туманна. Весной этого года немецкая полиция арестовала в Испании и Северном Рейне-Вестфалии двух подозреваемых - украинца Сергея Н. и румынку Аллу С.