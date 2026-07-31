Была попытка покушения на командира "Хартії" Оболенского. Нападавший и его сообщники задержаны, - Зеленский
На командира 2-го корпуса НГУ "Хартія", полковника Игоря Оболенского, было совершено покушение.
Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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"Разговаривал с командиром "Хартія" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия.
Был доклад Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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так нікого і не знайшли!!!
в оон про це кожний знає!!!