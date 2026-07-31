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Новости Покушение на Оболенского
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Была попытка покушения на командира "Хартії" Оболенского. Нападавший и его сообщники задержаны, - Зеленский

Покушение на командира Хартии Оболенского: подробности

На командира 2-го корпуса НГУ "Хартія", полковника Игоря Оболенского, было совершено покушение.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Разговаривал с командиром "Хартія" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия.

Был доклад Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25393) покушение (1111) корпус НГУ Хартия (78) Оболенский Игорь (7)
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Топ комментарии
+8
мєнти, три доби по лісу вешталися, туди сюди.
так нікого і не знайшли!!!
в оон про це кожний знає!!!

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31.07.2026 15:23 Ответить
+5
Треба рейтинг підняти. Зелі он разів 100 так піднімали. А цьому достатньо 1 разу замахнути?
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31.07.2026 15:16 Ответить
+5
Ну шо за цирк? Доки це буде продовжуватися?
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31.07.2026 15:55 Ответить

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